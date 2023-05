Sala de prensa Contenido destacado Este jueves "Ur Handitan" se adentra en distintos aspectos del consumo de drogas hoy en día EITB Media Publicado: 17/05/2023 16:23 (UTC+2) Última actualización: 17/05/2023 16:23 (UTC+2) Esta nueva entrega del programa de Xabier Madariaga lleva por título 'Drogak. Normaltasun berria?' ('Drogas. ¿Nueva normalidad?'?). Además, en "Biba Zuek!" recibirán la visita de la bailarina Lucia Lacarra. Escuchar la página Escuchar la página

"Biba Zuek!" – A las 18:00 horas, en ETB1 y eitb.eus

En el programa de este jueves entrevistarán a Lucia Lacarra, una de las mejores bailarinas de Euskal Herria y a nivel mundial. Con la zumaiarra hablarán de la danza y de sus próximos proyectos, entre ellos el espectáculo In the still of the night, que presentará el próximo 3 de junio en el Kursaal donostiarra.

Antes, en la primera hora del programa, hablarán sobre la asociación Ongiz, que trabaja por la igualdad y ha recibido el premio Emakunde de este año.

"Debate electoral: Diputación de Gipuzkoa" – A las 22:00 horas, en ETB2, ETB4, Radio Euskadi y eitb.eus

Las y los candidatos a Diputado/a General de Gipuzkoa exponen este jueves, a partir de las 22:00 horas, sus propuestas de gestión para esta institución. Participarán en el debate Eider Mendoza (EAJ/PNV), Maddalen Iriarte (EH Bildu), José Ignacio Asensio (PSE-EE), Miren Echeveste (Elkarrekin) y Mikel Lezama (PP). Conducido por Juan Carlos Etxeberria, el debate electoral se emitirá en ETB2, Radio Euskadi y eitb.eus. Además, se podrá seguir a través de lenguaje de signos en ETB4.

"Ur Handitan" – A las 22:30 horas, en ETB1 y eitb.eus

Droga, consumo de drogas, visibilidad de la droga… Esta semana "Ur Handitan" se adentra en un tema que ha abierto muchas heridas generación tras generación. La droga sigue entre nosotros; pero, ¿Dónde y cómo se drogan los jóvenes de hoy en día? ¿Les resulta más fácil que nunca el acceso a la droga? ¿Qué consecuencias tiene el consumo de drogas? ¿Qué dicen los expertos; qué dicen los consumidores; y sobre todo, qué dicen los que han vivido una adicción? Consumo en entorno festivo, cotidiano, responsable. Todos ellos se convertirán en el foco de atención del programa presentado por Xabier Madariaga, bajo el título Drogak. Normaltasun berria? (Drogas. ¿Nueva normalidad?)