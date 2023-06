Sala de prensa Contenido destacado La película 'La mujer que camina delante', este martes por la noche en "La Noche De..." EITB MEDIA Publicado: 12/06/2023 13:51 (UTC+2) Última actualización: 12/06/2023 13:51 (UTC+2) Además, en una nueva entrega del programa "12 Minutos", Arantza Ruiz entrevistará a la escultora Cristina Iglesias, creadora de la escultura Hondalea, situada en el faro de la isla Santa Clara de Donostia. Escuchar la página Escuchar la página

Martes, 13 de junio de 2023: Contenido destacado en ETB1, ETB2 y eitb.eus

"Biba Zuek!" – A las 18:00 horas, en ETB1 y eitb.eus

Este martes, Maddalen y Xabier entrevistarán Nerea Arruti, Amalur Arbelaitz, Julen Gabirondo y Beñat Telleria, campeones de la final del Pentatlón Vasco de Parejas disputada el domingo en la plaza de toros de Tolosa. A primera hora, hablarán sobre comida y gastronomía, y darán a conocer iniciativas o proyectos que favorecen la interculturalidad.

"12 Minutos" – A las 21:55 horas, en ETB2 y eitb.eus

En esta nueva entrega del programa "12 Minutos", Arantza Ruiz entrevistará a la escultora Cristina Iglesias, creadora de la escultura Hondalea, situada en el faro de la isla Santa Clara de Donostia.

"Jateko Modukoa" – A las 22:30 horas, en ETB1 y eitb.eus

El protagonista del programa de esta semana es Eñaut. Al principio, el invitado parece tímido, pero se abre al conocer mejor a la gente y no hay forma de callarle. Le acompañan en esta experiencia Xabi, Oihan y Ager. ¿Conseguirán los tres chicos seducir el gusto y el corazón de Eñaut?

"La Noche De…" – A las 22:30 horas, en ETB2 y eitb.eus

Este martes "La Noche de…" emite la película La mujer que camina delante (2017), un drama histórico que narra la historia de Catherine Weldon, una retratista que tras mudarse a una reserva india en Dakota, se ve envuelta en la lucha de los pueblos lakotas por los derechos sobre sus tierras. La película está inspirada en hechos reales que se recogen en la novela de Eileen Pollack titulada Woman walking ahead: In search of Catherine Weldon and Sitting Bull, publicada en 2002.

El programa presentado por Dani Álvarez se completará con el currículum de Mario Casas, que próximamente se estrenará como director de cine. Por último, conoceremos datos curiosos sobre la trayectoria de Raffaella Carrá.