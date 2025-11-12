|Puesto
|Equipo
|J
|G
|P
|P.F
|P.C
|1
|HAPOEL IBI TEL AVIV
|10
|8
|2
|932
|861
|2
|CRVENA
|10
|7
|3
|874
|823
|3
|Zalgiris
|9
|7
|2
|784
|686
|4
|AS MONACO
|10
|6
|4
|881
|851
|5
|Valencia
|10
|6
|4
|905
|888
|6
|Panathinaik.
|10
|6
|4
|882
|882
|7
|Olympiakos
|9
|6
|3
|763
|720
|8
|Real Madrid
|10
|5
|5
|846
|820
|9
|FENERBAHCE
|10
|5
|5
|796
|802
|10
|Virtus Bologna
|10
|5
|5
|816
|840
|11
|PARIS BASKETBALL
|10
|4
|6
|896
|891
|12
|Barcelona
|9
|5
|4
|785
|792
|13
|DUBAI BASKETBALL
|10
|4
|6
|854
|864
|14
|FC BAYERN MUNICH
|9
|5
|4
|716
|746
|15
|Partizan M.
|10
|4
|6
|818
|858
|16
|EA7 EMPORIO
|9
|4
|5
|746
|733
|17
|ANADOLU EFES ISTANBUL
|10
|3
|7
|832
|872
|18
|Baskonia
|10
|3
|7
|867
|926
|19
|Maccabi
|10
|2
|8
|891
|948
|20
|LDLC Asvel F
|9
|2
|7
|695
|776
Primero en llegar a los 25.000 puntos en la Euroliga
Esta canasta de Fernando San Emeterio pasará a la historia. El capitán tuvo el honor de hacer el punto número 25.000 para los alaveses en la máxima competición continental.
