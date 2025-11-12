Euroliga

EuroLeague - 25/26

Puesto Equipo J G P P.F P.C
1 HAPOEL IBI TEL AVIV 10 8 2 932 861
2 CRVENA 10 7 3 874 823
3 Zalgiris 9 7 2 784 686
4 AS MONACO 10 6 4 881 851
5 Valencia 10 6 4 905 888
6 Panathinaik. 10 6 4 882 882
7 Olympiakos 9 6 3 763 720
8 Real Madrid 10 5 5 846 820
9 FENERBAHCE 10 5 5 796 802
10 Virtus Bologna 10 5 5 816 840
11 PARIS BASKETBALL 10 4 6 896 891
12 Barcelona 9 5 4 785 792
13 DUBAI BASKETBALL 10 4 6 854 864
14 FC BAYERN MUNICH 9 5 4 716 746
15 Partizan M. 10 4 6 818 858
16 EA7 EMPORIO 9 4 5 746 733
17 ANADOLU EFES ISTANBUL 10 3 7 832 872
18 Baskonia 10 3 7 867 926
19 Maccabi 10 2 8 891 948
20 LDLC Asvel F 9 2 7 695 776
1 / 28 Siguiente
Baskonia buscará reencontrarse con la victoria en Belgrado

Baskonia buscará reencontrarse con la victoria en Belgrado

El conjunto vasco visita este jueves el Aleksandar Nikolic Hall para medirse al colista Maccabi Tel-Aviv en la jornada 11 de la Euroliga después de la derrota sufrida ante el otro equipo israelí, el Hapoel Tel-Aviv.
El Hapoel Tel-Aviv frena en seco la buena racha del Baskonia (114-89)

El Hapoel Tel-Aviv frena en seco la buena racha del Baskonia (114-89)

El equipo israelí se ha dado un festín anotador ante una débil defensa del Baskonia, que ha frenado su racha de tres triunfos consecutivos en Euroliga. Los israelíes han demostrado su gran momento de juego y han derrochado su talento ofensivo liderado por Elijah Bryant.
El Baskonia juega este martes ante el Hapoel Tel Aviv, en Sofía, en la Euroliga

El Baskonia juega este martes ante el Hapoel Tel Aviv, en Sofía, en la Euroliga

Los de Galbiati se enfrentan a un equipo que ha ganado siete de los nueve partidos que ha jugado en la competición. El equipo vasco busca su cuarto triunfo, después de lograr tres de manera consecutiva.
Baskonia consigue su tercera victoria consecutiva en Euroliga ante la Virtus de Ivanovic (87-76)

Baskonia consigue su tercera victoria consecutiva en Euroliga ante la Virtus de Ivanovic (87-76)

Así, los azulgranas, que cambiaron su dinámica la semana pasada con tres victorias en casa ante Dubái, Efes y Tenerife, han seguido alargando su buen momento.
La Virtus Bolonia de Dusko Ivanovic, rival del Baskonia en la Euroliga, el jueves

La Virtus Bolonia de Dusko Ivanovic, rival del Baskonia en la Euroliga, el jueves

El equipo de Paolo Galbiati lleva tres victorias consecutivas, todas ellas en el Buesa Arena, donde juega también ante el conjunto italiano.
El Baskonia encadena la segunda victoria europea ante el Efes (86-75)

El Baskonia encadena la segunda victoria europea ante el Efes (86-75)

Tras la victoria del martes ante el Dubái, el equipo vitoriano ha completado una gran semana en la Euroliga.
El Baskonia gana al Dubái, 92-85, y suma su primera victoria en la Euroliga 2025-2026

El Baskonia gana al Dubái, 92-85, y suma su primera victoria en la Euroliga 2025-2026

Los de Paolo Galbiati han ido por delante en el marcador en la mayor parte del partido, y han sentenciado en el último cuarto; de esta forma, el equipo vasco ha abierto, en la séptima jornada, su casillero de triunfos en la competición.
Baskonia se desconecta en el tercer cuarto ante Estrella Roja y sigue sin ganar en Euroliga (90-72)

Baskonia se desconecta en el tercer cuarto ante Estrella Roja y sigue sin ganar en Euroliga (90-72)

El equipo de Paolo Galbiati se ha desconectado por completó en la segunda mitad a pesar de haber plantado cara a los serbios y marcharse por delante al descanso.
El Baskonia busca en Belgrado ante el Estrella Roja, el jueves, su primera victoria en la Euroliga

El Baskonia busca en Belgrado ante el Estrella Roja, el jueves, su primera victoria en la Euroliga

Paolo Galbiati cuenta con varias bajas, como Forrest o Howard, y Samanic ha salido del equipo; el Baskonia, no obstante, recupera a Kurucs, y Simmons podría debutar.
Kobi Simmons, preparado para debutar con el Baskonia

Kobi Simmons, preparado para debutar con el Baskonia

El escolta del equipo de Paolo Galbiati podría estrenarse este jueves, en Belgrado, ante el Estrella Roja, en la Euroliga.
El Baskonia firma el peor arranque de su historia en la Euroliga (79-91)

El Baskonia firma el peor arranque de su historia en la Euroliga (79-91)

El equipo de Vitoria-Gasteiz ha sumado su quinta derrota consecutiva en la compeición.
Querejeta, sancionado por la Euroliga con 8.000 euros por faltar al respeto a los árbitros

Querejeta, sancionado por la Euroliga con 8.000 euros por faltar al respeto a los árbitros

El máximo mandatario del equipo vitoriano bajó a la zona de vestuarios del equipo arbitral formado por Damir Javor, Luka Kardum y Huseyin Celik.
El Baskonia cae ante el Paris Basketball, 105-87, y continúa sin poder ganar en la Euroliga

El Baskonia cae ante el Paris Basketball, 105-87, y continúa sin poder ganar en la Euroliga

A pesar de que el conjunto francés tuvo el mando en el marcador durante el encuentro, el equipo vasco llegó con opciones hasta el último cuarto. Trent Forrest, lesionado, no pudo jugar en la segunda mitad, y Markus Howard también se vio afectado por problemas físicos.
El Baskonia pierde en el último segundo ante el Panathinaikos, en Vitoria-Gasteiz (84-86)

El Baskonia pierde en el último segundo ante el Panathinaikos, en Vitoria-Gasteiz (84-86)

Los de Paolo Galbiati tenían en su mano la prórroga, después de una brillante reacción en los últimos minutos del partido, pero, en la última acción, Kendrick Nunn ha otorgado la victoria al equipo griego.
El Baskonia falla también contra el ASVEL (102-95)

El Baskonia falla también contra el ASVEL (102-95)

El equipo vasco aguantó un cuarto y medio antes de perder el rumbo en la segunda jornada de Euroliga.
Baskonia compite hasta el final pero pierde ante Olympiacos

Baskonia compite hasta el final pero pierde ante Olympiacos

El equipo vitoriano firma un partido serio en su debut europeo y logra remontar tras un mal inicio, pero no consigue cerrar el triunfo ante un Olympiacos más efectivo en los minutos decisivos.
Galbiati: ''La química y la energía dentro del equipo es buena''

Galbiati: ''La química y la energía dentro del equipo es buena''

El entrenador del Baskonia, antes de debutar en la Euroliga, ha dicho sobre su propuesta de juego que tienen que ser "diferentes al resto". El italiano se estrenará en la competición continental, como gran parte de sus pupilos.
El Baskonia se pone en marcha

El Baskonia se pone en marcha

El Baskonia ya ha iniciado su pretemporada para preparar la campaña 2025-2026. Estar en los puestos de arriba de la Liga Endesa, clasificarse para la Copa del Rey y mejorar lo del año pasado en la Euroliga serán los objetivos del conjunto de Vitoria-Gasteiz.
El Baskonia oficializa la salida de Pablo Laso y la llegada de su sustituto Paolo Galbiati

El Baskonia oficializa la salida de Pablo Laso y la llegada de su sustituto Paolo Galbiati

Tras un año en el cargo, Laso deja de ser entrenador del equipo vitoriano. Galbiati ha firmado por dos temporadas.
El Baskonia traspasa al pívot Donta Hall al Olympiacos

El Baskonia traspasa al pívot Donta Hall al Olympiacos

Hall ha permanecido solo una temporada en el Baskonia, en la que ha jugado 69 partidos entre Liga y Euroliga, con un rendimiento irregular.
El Baskonia comenzará la Euroliga en casa ante Olympiacos el 30 de septiembre

El Baskonia comenzará la Euroliga en casa ante Olympiacos el 30 de septiembre

Será un inicio especial, con una jornada doble en una semana, motivada por la ampliación de la competición a 20 equipos.
Félix Fernández: ''La temporada del Baskonia empezó con ilusión, pero hemos acabado con una decepción''

Félix Fernández: ''La temporada del Baskonia empezó con ilusión, pero hemos acabado con una decepción''

El director deportivo del Baskonia, Félix Fernández, ha valorado la temporada 2024-2025 realizada por el equipo de Vitoria-Gasteiz. También se ha referido al presente y al futuro de algunos jugadores. Además, ha recodado que "no hay mal ambiente en la plantilla".
El Baskonia barre al Asvel Villeurbane (111-75)

El Baskonia barre al Asvel Villeurbane (111-75)

La diferencia alcanzó los 55 puntos en el último cuarto de un choque sin interés clasificatorio en el que los locales fueron muy superiores.
El Baskonia roza la remontada, pero cae ante el Fenerbahce (82-77)

El Baskonia roza la remontada, pero cae ante el Fenerbahce (82-77)

Los errores ofensivos y los tiros libres en momentos cruciales evitaron que los de Pablo Laso asustaran a uno de los gallos de la categoría.
El Baskonia no puede ante el Anadolu Efes (92-76), y queda sin opciones en la Euroliga

El Baskonia no puede ante el Anadolu Efes (92-76), y queda sin opciones en la Euroliga

Shane Larkin, en la segunda parte, y Rodrigue Beaubois, en la primera, y el partido que ha completado Vincent Poirier han sido las claves de la derrota del Baskonia, que ha plantado cara a su rival hasta el último cuarto.
El Baskonia sonríe en la batalla de triples ante el Bayern (112-89)

El Baskonia sonríe en la batalla de triples ante el Bayern (112-89)

Los locales anotaron 17 triples y los visitantes 16, pero los azulgranas se apoyaron en la intensidad defensiva, en un buen tercer cuarto y en la anotación de Markus Howard, que tuvo uno de sus días, con 27 puntos.
El ALBA Berlín deshace los cálculos del Baskonia (97-90)

El ALBA Berlín deshace los cálculos del Baskonia (97-90)

El equipo alemán ha deshecho los cálculos del Baskonia con un cómodo triunfo por 97-90, que ha dejado sin opciones al equipo de Pablo Laso de cara a la pelea por entrar en la siguiente fase de la Euroliga.
Baskonia sufre hasta el último segundo para vencer al Zalgiris (66-65)

Baskonia sufre hasta el último segundo para vencer al Zalgiris (66-65)

El partido entre Baskonia y Zalgiris fue muy disputado, pero también cargado de errores cometidos por ambos bandos. Tim Luwawu-Cabarrot anotó la canasta definitiva a 21 segundos del final para darle el triunfo al conjunto de Pablo Laso.
El Partizán anula al Baskonia en el segundo cuarto (86-73)

El Partizán anula al Baskonia en el segundo cuarto (86-73)

Los azulgranas reaccionaron al final del tercer cuarto y fueron creciendo en el último asalto hasta que el acierto exterior de los locales echó por tierra todos los intentos de los vascos.
Un sólido Baskonia vence al Maccabi Tel-Aviv (89-82)

Un sólido Baskonia vence al Maccabi Tel-Aviv (89-82)

Así, el equipo vitoriano se agarra al 'play-in' de la Euroliga con una importante victoria.
Manifestación en Vitoria-Gasteiz contra el partido de Euroliga entre el Baskonia y Maccabi Tel Aviv

Manifestación en Vitoria-Gasteiz contra el partido de Euroliga entre el Baskonia y Maccabi Tel Aviv

Cientos de personas han participado esta tarde en la manifestación convocada por la plataforma Palestinarekin Elkartasuna contra la celebración del partido de Euroliga entre los dos equipos por considerar que citas deportivas como estas "solo sirven para blanquear el genocidio en Gaza".
La reacción del Baskonia ante el Mónaco no trae el premio de la victoria (92-85)

La reacción del Baskonia ante el Mónaco no trae el premio de la victoria (92-85)

El equipo vasco perdía por dieciséis puntos en el descanso del partido de la Euroliga que se ha jugado este miércoles, pero, en la segunda mitad del encuentro, ha reaccionado con brillantez, si bien no ha podido lograr la victoria.
Abrines: ‘Baskonia tiene que dar con la tecla para rendir mejor porque tiene una plantilla de mucho nivel’

Abrines: ‘Baskonia tiene que dar con la tecla para rendir mejor porque tiene una plantilla de mucho nivel’

En Radio Vitoria hablamos con Álex Abrines, capitán del FC Barcelona, que este jueves se enfrenta al Baskonia en el Buesa Arena en partido correspondiente a la Euroliga
Abu Dabi albergará la 'Final Four' de la Euroliga

Abu Dabi albergará la 'Final Four' de la Euroliga

Real Madrid y Olympiacos han sido los únicos clubes que han votado en contra de llevar la Final a Cuatro alos Emiratos Árabes. Baskonia ha votado a favor, al igual que Barça, Baskonia, Anadolu Efes, Milan, Bayern, Fenerbahçe, Villeurbanne, Maccabi, Panathinaikos, Zalgiris y CSKA.
El Baskonia muere en la orilla de Bolonia (76-74)

El Baskonia muere en la orilla de Bolonia (76-74)

El conjunto de Pablo Laso logró remontar una desventaja de 16 puntos y llegar vivo al tramo final del partido, pero Rogkavopoulos erró el triple que le hubiera dado la victoria en el último suspiro.
Sedekerskis sufre una lesión muscular en su pierna izquierda

Sedekerskis sufre una lesión muscular en su pierna izquierda

El capitán azulgrana se lesionó en el partido de Euroliga ante el Estrella Roja y, de momento, se desconoce cuando podrá volver a la dinámica del equipo.
El Baskonia se queda cerca de la hazaña, pero cae ante el Estrella Roja (73-75)

El Baskonia se queda cerca de la hazaña, pero cae ante el Estrella Roja (73-75)

A los azulgranas se les volvió a escurrir otro triunfo en un partido en el que tuvieron que remar a contracorriente.
Samanic, nuevo jugador del Baskonia

Samanic, nuevo jugador del Baskonia

El ala-pivot croata de 24 años y 2,08 metros de altura reforazrá el juego interior del equipo de Vitoria-Gasteiz, aunque la entidad no ha informado de la duración de su contrato.
Espectacular reacción del Baskonia para remontar al París (94-81)

Espectacular reacción del Baskonia para remontar al París (94-81)

El mal juego del segundo cuarto ha puesto al equipo vitoriano contra las cuerdas, pero un gran último tiempo, en el que ha triplicado en puntos al rival, le ha dado la victoria.
El Baskonia cae con claridad en el OAKA, ante el Panathinaikos, en la Euroliga (104-69)

El Baskonia cae con claridad en el OAKA, ante el Panathinaikos, en la Euroliga (104-69)

El equipo griego, actual campeón de la competición, ha tomado el mando en el marcador ya en el primer cuarto, que ha concluido 33-12, y a los de Pablo Laso les ha sido imposible engancharse al partido. Así, el Baskonia, con siete victorias en 17 partidos, es decimoquinto en la clasificación.
1 / 28 Siguiente

0:53

Laboral Kutxa

Primero en llegar a los 25.000 puntos en la Euroliga

Esta canasta de Fernando San Emeterio pasará a la historia. El capitán tuvo el honor de hacer el punto número 25.000 para los alaveses en la máxima competición continental.

próximos directos

  • Hoy
  • jue
  • vie
  • sáb
  • dom
  • lun
  • mar

No hay streaming