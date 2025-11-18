televisión Desde este domingo El especial "50 años sin Franco", este jueves, en ETB2 y eitb.eus EITB Publicado: 18/11/2025 11:13 (UTC+1) Última actualización: 18/11/2025 11:18 (UTC+1) Se trata de un encuentro intergeneracional único. Mª Karmen Garmendia y Paco Etxeberria conversan con seis jóvenes de Euskadi desde la Casa de Juntas de Gernika.Un diálogo intenso sobre feminismo, censura, memoria histórica y el auge de la extrema derecha. 0:29 Whatsapp

En el aniversario de la muerte del dictador, "50 Años sin Franco" se centra en el encuentro intergeneracional que mantienen Mª Karmen Garmendia y Paco Etxeberria con un grupo de seis jóvenes de diferentes partes de Euskadi con vidas y experiencias muy diversas. Se trata de un encuentro excepcional en un lugar icónico para nuestra democracia: una conversación cercana y reveladora entre dos referentes de la cultura vasca que vivieron la dictadura y un grupo de jóvenes a quienes la figura de Franco les queda muy lejana.

Desde la Casa de Juntas de Gernika y partiendo desde el presente en el que viven estos seis jóvenes, Mª Karmen y Paco viajan al pasado reciente de la dictadura y abordan en su charla temas como el feminismo, la censura, la homosexualidad, la memoria histórica y el actual auge de la extrema derecha, entre otros, de modo que los jóvenes entiendan mejor su presente y puedan poner en valor la libertad y los valores que encarna el sistema democrático del que ahora disfrutan.

Estamos viviendo un momento en que la extrema derecha está avanzando peligrosamente en el mundo, siendo este avance particularmente destacado entre los más jóvenes. Hay una cierta percepción de que la juventud actual no valora lo suficiente el sistema democrático ni los valores que encarna. Y esto es así, en buena parte, por el hecho de desconocer, ignorar o malinterpretar lo que significó la dictadura de Franco. La imposición de falsos relatos avanza a gran velocidad. Las nuevas generaciones se han olvidado, o simplemente no saben, que la dictadura franquista en realidad fue un largo periodo de oscurantismo, represión, pérdida de libertades y derechos para ciudadanos y ciudadanas, dando por sentada una libertad de la que siempre han disfrutado.

Este encuentro intergeneracional es un recuerdo de esos tiempos oscuros de nuestro pasado reciente, pero con una mirada optimista hacia nuestro futuro donde los protagonistas hablan sin reservas en un diálogo intenso y dinámico basado en la empatía, la curiosidad, el respeto y el aprendizaje mutuo. Una conversación en la que el pasado y el presente se dan la mano para no dejar ninguna duda de lo inaceptable de una dictadura.

No te lo pierdas, este jueves, 20 de noviembre, a las 22:15 horas, en ETB2 y eitb.eus.