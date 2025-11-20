televisión A partir del domingo "Euskal Herria Hegan", serie documental que muestra la esencia de nuestra tierra como nunca antes EITB Publicado: 20/11/2025 10:20 (UTC+1) Última actualización: 20/11/2025 10:21 (UTC+1) La música juega también un papel central en cada capítulo de esta gran apuesta de la temporada de Euskal Telebista, que se emitirá al mismo tiempo en ETB1, ETB2, ETB3, ETB4, ETBBasque y eitb.eus, a las 22:10 horas. Euskal Herria Hegan Whatsapp

Euskaraz irakurri: "Euskal Herria Hegan", gure lurraren esentzia inoiz ez bezala erakutsiko duen dokumental saila

Este domingo se estrena de manera simultánea, en todos los canales de Euskal Telebista, "Euskal Herria Hegan", la serie documental que recorrerá nuestra tierra desde el aire, mostrando su esencia como nunca antes se ha visto. Gipuzkoa: Zeruaren eta itsasoaren artean es el primer capítulo de un total de nueve y se emitirá en euskera el 23 de noviembre, a las 22:10 horas, en ETB1, ETB2, ETB3, ETB4, ETBBasque y eitb.eus.

"Euskal Herria Hegan" es la gran apuesta de la temporada de Euskal Telebista: un proyecto ilusionante y elaborado con mucho mimo, que ofrece un espectacular viaje para los sentidos. Las visitas a lugares naturales de gran belleza y a edificios espectaculares se fusionarán con las tradiciones, mitos y leyendas de cada lugar. A todo ello se suma la música, parte esencial del alma del programa y la narración, a cargo de la actriz Miren Gaztañaga.

Fernando Velázquez es el autor de la banda sonora de la serie documental, que ha sido ejecutada por la Orquesta Sinfónica de Navarra. Además, en cada capítulo contarán con la actuación de artistas y grupos referentes como Olatz Salvador, Tom Lizarazu, Huntza, Izaro, Janus Lester, Mikel Urdangarin, Alex Sardui, Maren, Xabi Solano, Amak, Neomak, Kalakan, Anne Etchegoyen, Urtz, Sorotan Bele y Celtas Cortos, entre otros. El equipo del programa ha contado también con colaboradores de diferentes ámbitos como la escritora Toti Martinez de Lezea, el historiador Juanma González Cembellin y el fotógrafo Santi Yaniz.

En el primer capítulo que se emitirá este domingo recorrerán los paisajes naturales más espectaculares de la costa guipuzcoana, revelando secretos históricos, maravillas geológicas y leyendas olvidadas.

Tras el estreno simultáneo, "Euskal Herria Hegan" se emitirá cada domingo en ETB1 y eitb.eus.