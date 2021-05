20/05/2021 11:13

La 13ª etapa del Giro y partidos del Manomanista desde Idiazabal, el viernes

Se emitirán el partido de primera Elezkano II vs Rezusta y dos de la categoría de promoción Alberdi vs Egiguren V y Salaberria vs Larrazabal.

El Giro de Italia en EITB. Imagen obtenida de un video de EITB Media

Noticias (1) Giroko 13. etapa eta Buruz Buruko Txapelketako partidak Idiazabaldik, ostiralean Este viernes, la emisión de la 13ª etapa del Giro de Italia comenzará a las 14:15 horas en ETB4 y eitb.eus, y a partir de las 15:00 horas continuará en ETB1. La etapa entre Rovenna y Verona será una jornada apta para los sprinters. A las 22:00 horas tendremos pelota desde Idiazabal, donde se disputarán tres partidos del Campeonato Manomanista: Elezkano II vs Rezusta de primera y Alberdi vs Egiguren V y Salaberria vs Larrazabal de promoción.

