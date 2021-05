27/05/2021 11:54

televisión

A medianoche

"Boxeo Izarrak" presenta al matrimonio Tony Yoka y Estelle Mossley este viernes

EITB Media

Ofrecerán los combates Yoka vs Djeko, Mossley vs Kaiser y Goldston vs McClamy.

El periodista Pedro Mari Goikoetxea. Foto: EITB Media

Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El programa "Boxeo Izarrak" presenta un caso único en el boxeo mundial. Los franceses Tony Yoka y Estelle Mossley, marido y mujer desde hace varios años, han conseguido sendas medallas de oro tanto en los Campeonatos del Mundo como en los Juegos Olímpicos y siguen invictos en el campo profesional. Se podrá ver en primer lugar a Tony Yoka, un peso pesado de 2 metros que cuenta por victorias las nueve peleas realizadas hasta el momento. En esta ocasión se enfrentará al belga Joel Djeko. Estelle Mossley, por su parte, también ha ganado los ocho combates que ha disputado. Su rival será la alemana Verena Kaiser. Completarán el programa con el duelo entre dos jóvenes púgiles americanos: Kasir Goldston de 17 años y Lewlyn McClamy de 20. "Boxeo Izarrak" se emite el viernes a partir de la medianoche en ETB1.

Comentarios