La película 'E.T. estralurtarra', esta noche, en ETB1

04/06/2021 08:22

televisión

A las 22:35

EITB Media

El filme cuenta la historia de unos niños que intentarán ayudar a un pequeño extraterrestre abandonado en la Tierra.

Drew Barrymore y Henry Thomas en un fotograma de la película 'E.T. estralurtarra'

ETB1 emitirá esta noche la película E.T. estralurtarra (E.T.: The Extra-Terrestrial). Dirigida por Steven Spielberg, la película de ciencia ficción de 1982 está protagonizada por Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace, Robert MacNaughton y Peter Coyote, entre otros.

El filme cuenta la historia de un pequeño ser de otro planeta abandonado en la Tierra por su nave por un olvido. El extraterrestre está solo y tiene miedo, pero se hará amigo de Elliot (Henry Thomas), un niño que lo esconderá en su casa. Elliot y sus hermanos intentarán hacer que el pequeño extraterrestre regrese a su planeta antes de que lo encuentren la policía y los científicos.

No te pierdas la película E.T. estralurtarra, esta noche, a las 22:35, en ETB1.