Pelota, ciclismo y remo, protagonistas este fin de semana

02/07/2021 12:01

televisión

Deportes

EITB MEDIA

El torneo del cuatro y medio navarro, el Tour de Francia y la Bandera de La Coruña completarán la oferta deportiva de este fin de semana.

ETB1 y eitb.eus ofrecerán este fin de semana, en directo, pelota, ciclismo y remo.

La primera retrasmisión deportiva del sábado comenzará a las 12:00 horas. Se disputará en el Navarra Arena el Torneo de Navarra de pelota mano femenina, en el que se enfrentarán las parejas formadas por: Laia Salsamendi y Olatz Ruiz de Larramendi vs Amaia Aldai y Naroa Agirre. Después, se ofrecerá la 8ª etapa del Tour de Francia que arranca en Oyonnax y finaliza en Le Grand-Bornand (a las 14:00 horas en ETB4 y a las 15:00 en ETB1). A la tarde, a partir de las 17:30 horas, podremos disfrutar de la primera jornada de La Liga Euskotren y Eusko Label, con la Bandera de La Coruña en juego. Por la noche, la pelota tomará el protagonistamo; se ofrecerá desde Sopela en directo el partido de parejas Elordi-O. Etxebarria vs Zubizarreta III-Ibai Zabala y el partido del torneo del cuatro y medio navarro entre Altuna III y Ezkurdia.

El domingo, a partir de las 11:30 horas se emitirá la segunda jornada de la Bandera de La Coruña. Después, a las 15:00 horas, se ofrecerá la 9ª etapa del Tour de Francia (Cluses-Tignes). Y para completar la oferta, a las 17:00 horas arrancará el festival de pelota de Amurrio, en directo, (comenzará en ETB4 y después de finalizar el Tour se ofrecerá en ETB1). Se disputarán tres partidos: Dario-Untoria vs Arteaga II-Elizegi, Agirre vs Urrutikoetxea o Laso (torneo del cuarto y medio navarro) y Salaberria-Rezusta vs Larrazabal-Albisu.