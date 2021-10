La película 'El último disparo', el viernes por la noche, en ETB2

04/10/2021 14:20

televisión

A las 22:15

ETB2 emite este viernes por la noche la película El último disparo (First Kill). Dirigida por Steven C. Miller, la producción narra la historia de Will (Hayden Christensen) y su familia, que en un viaje por el bosque, se encuentran con el Jefe de Policía (Bruce Willis). Les aconseja tener cuidado porque ha habido un robo en el banco local. Mientras están de caza, Will y su hijo Danny son testigos del intento de asesinato de un hombre tras otro intento de atraco a un banco, que esta vez ha salido mal.

La película está protagonizada por Bruce Willis, Hayden Christensen, Gethin Anthony, Charlotte Kirk, Magi Avila y Heather Johansen, entre otros.

No te pierdas la película El último disparo, el viernes, a partir de las 22:15 horas, en ETB2.