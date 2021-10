Balonmano, fútbol, herri kirolak y pelota a mano, el fin de semana

15/10/2021 10:53

televisión

Deportes

EITB Media

ETB1 y eitb.eus ofrecerán los partidos Super Amara Bera-Bera vs Paris y Real Sociedad vs Levante, varios encuentros del Campeonato del Cuatro y Medio y una nueva jornada de Urrezko Aizkolariak.

La oferta deportiva de ETB1 y eitb.eus para el fin de semana incluye balonmano, fútbol, herri kirolak y pelota a mano.

El sábado y domingo por la tarde se emitirán los festivales de pelota a mano de Bergara y Bilbao respectivamente. Podremos ver cuatro partidos del Campeonato de Cuatro y Medio: Altuna III vs P. Etxeberria y Bengoetxea VI vs Elordi, de primera, y Dario vs Zubizarreta III y Egiguren V vs Larrazabal, de la categoría promoción.

El domingo a las 12:00 horas se emitirá el partido de la Copa EHF Super Amara Bera-Bera vs Paris y a las 16:00 horas el encuentro de la Liga Iberdrola Real Sociedad vs Levante.

A las 15:00 horas se podrá ver la jornada de la competición Urrezko Aizkolariak celebrada en el Nafarroa Oinez de Lizarra.

Por último, el programa "Helmuga" (domingo, 11:30 horas) se centrará en el ciclismo. Por una parte entrevistarán a Mari Carmen Díaz de Lezana, que a sus 78 años sigue viviendo con gran pasión este deporte. También conoceremos al joven Julen Saenz de Ormijana, que ha sido subcampeón del mundo en bike trial.