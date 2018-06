360 grados

A partir de las 22:00

'¿Sabemos lo que comemos?', este domingo en '360º'

EITB

22/06/2018

Presentado por Eider Hurtado, el programa tratará sobre la verdadera procedencia y características de los alimentos que consumimos.

Este domingo, a partir de las 22:00 horas, el programa '360º' ofrecerá el reportaje ¿Sabemos lo que comemos?, en el que Eider Hurtado investigará sobre la procedencia y características de algunos alimentos que nos llevamos a la mesa.

¿Es posible que comamos carne de animales enfermos? A raíz de la información de una confidente, el programa tratará de investigar una presunta red que implicaría a tratantes, ganaderos y mataderos y que estaría supuestamente vendiendo carne de vacuno enfermo para consumo humano. El seguimiento de esta presunta trama, que operaría dentro y fuera de Euskadi, llevará al programa hasta Ciudad Rodrigo (Salamanca) para investigar si realmente estamos ante un delito.

Pero no es la única línea de investigación. Hamburguesas y Kebabs son fórmulas rápidas habituales en muchos hogares. '360º' investigará si realmente nos venden lo que supuestamente compramos. ¿Qué estamos comiendo? Sin duda, los resultados no dejarán indiferente a nadie.

Además, el reportaje destapará múltiples productos que se anuncian como lo que no son, pescados que no se llaman como dicen en las cartas de los restaurantes o latas de conserva que no contienen lo que marcan.

'360º' se fijará también en los trucos del marketing: ¿Qué esconde la moda de las aguas embotelladas y de las sales más diversas? ¿Pagamos más por nada?

'360º' ¿Sabemos lo que comemos?, este domingo en ETB2 y eitb.eus a partir de las 22:00 horas.



Reportaje ¿Qué lleva nuestra comida?

A continuación, el reportaje ¿Qué lleva nuestra comida? indagará sobre cómo se producen los alimentos que consumimos y cuál es su verdadero origen. De la mano de expertos internacionales, el reportaje desgranará el proceso de producción de dichos alimentos, advirtiéndonos del uso de pesticidas o bacterias dañinas y guiándonos hacia una alimentación más saludable.