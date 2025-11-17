Atrápame si puedes Concurso "Atrápame si puedes" vuelve a volcarse con el pequeño comercio en una semana especial EITB Media Publicado: 17/11/2025 12:07 (UTC+1) Última actualización: 17/11/2025 12:12 (UTC+1) Cinco participantes llegan con ganas de luchar por el ansiado bote pero también de reivindicarse y, sobre todo, de pasarlo muy, muy bien. 0:39 Whatsapp

A escasos días del famoso "Black Friday" y con las Navidades a la vuelta de la esquina, "Atrápame si puedes" renueva su apoyo al comercio local con una semana muy especial. Tal y como ha venido haciendo los últimos años, el programa presentado por Patxi Alonso renueva su apuesta por las tiendas "de toda la vida", esas que forman parte de la identidad de nuestros pueblos, barrios y ciudades.

Este lunes, 17 de noviembre, los atriles de "Atrápame si puedes" estarán ocupados por personas que conocen muy bien la vida y el comercio de barrio. Son tres trabajadoras autónomas, un creador de contenido volcado en el producto de proximidad y un amo de casa que sabe dónde le ofrecen la mayor garantía. Los cinco llegan con ganas de luchar por el ansiado bote pero también de reivindicarse y, sobre todo, de pasarlo muy, muy bien.

Así, contaremos con Alba, una artesana de la moda que apuesta por crear colecciones y prendas únicas en su tienda "Ojalá" de Barakaldo. Junto a Jai, conoceremos "Marmoka", una tienda de artesanía, moda y complementos ubicada en el Casco Viejo bilbaíno. Desde Donostia, llega Rebeca, una apasionada de la danza volcada en su escuela de baile "Studio Lasala", un lugar muy familiar donde aprenden a bailar txikis y mayores. Completan el elenco Mikel, un creador de contenido que siempre anima a sus más de 60.000 seguidores a consumir en comercio local, y Armando, un jubilado, veterano de la familia "Atrápame", que no se la juega a la hora de hacer sus compras y apuesta por los tenderos y tenderas de confianza.

Desde el lunes 17 al viernes 21 de noviembre, a las preguntas más locas le sumamos un ingrediente muy especial: el comercio más cercano. Será cada mediodía, de 14:00 a 15:00 horas en ETB2 y eitb.eus, de la mano de Patxi Alonso, en "Atrápame si puedes", el concurso más longevo de Euskal Telebista que mantiene excelentes resultados en su 12 temporada.