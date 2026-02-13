El Conquistador del Fin del Mundo Avance del episodio 9 Mal ambiente Yocahu y Corocote ante la tirolina más tensa para Marcela y Carra, el lunes, en "El Conquis" EITB Publicado: 13/02/2026 08:00 (UTC+1) Última actualización: 13/02/2026 10:14 (UTC+1) Marcela, que amenaza con abandonar el programa, afronta el juego tocada porque su equipo no está por la labor de seguir sus indicaciones. Carra tampoco lo tiene fácil en su equipo, y, además, los Corocotes todavía no han ganado ningún juego. 1:08 Whatsapp

La doble eliminación de Verónica y Legor de la semana pasada en el duelo de mandíbulas de acero ha dejado muy tocado al equipo Yocahu y, sobre todo, a su capitana. Marcela comprobó que el "núcleo duro" de su equipo no está por la labor de seguir sus indicaciones y, como consecuencia, el juego de inmunidad se convertirá en un plebiscito para ella. ¿Quién manda más entre los rojos, Marcela o Keni? De momento, la última ganadora del "Conquistador" ya amenaza con abandonar el programa…

La victoria será, también, fundamental para los Corocotes de Carra, que todavía no han ganado un solo juego desde que comenzó la aventura y, por lo tanto, no han podido ganar el kit de comida correspondiente.

El juego que llega este lunes es el de la tirolina a pulso, un clásico del programa en el que los participantes deberán cruzar un río con una cuerda y la agilidad y fuerza de sus integrantes. Para poder ganar es fundamental colocar a los concursantes en el orden correcto y acertar con el elegido (o elegida) que tendrá que realizar una labor especial. Por primera vez en el "Conquis", los equipos recibirán un correo en el que se les indica, sin acertijos, cuál es el juego de inmunidad. Esa responsabilidad recaerá en Monty, por parte del equipo Yocahu, Jani, por parte de los Corocotes, y el navarro Aimar, como representante Guabán.

No te pierdas "El Conquistador del Caribe", los lunes y los martes, tras "Eguraldia" de la noche, hacia las 22:15, en ETB2 y en ETB On en directo. Además, se podrán ver todos los episodios a la carta en ETB On.