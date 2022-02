Itzi, las capitanas y Julian, protagonistas en el debate de "El Conquis" del miércoles

01/02/2022 12:21

El Conquistador del Fin del Mundo

22:30 horas

El debate presentado por Patxi Alonso recibirá a la última eliminada de la aventura, y ofrecerá imágenes inéditas de los participantes en Los Haitises, entre los que empieza a reinar la desesperación.

Las tres capitanas de la edición, Nahia, Bego y Andrea, calientan motores en El Caribe. Dentro de muy poco conocerán a las y los participantes, pero antes deberán superar una prueba de muy alto nivel. Este miércoles, el debate de "El Conquistador" ofrecerá un adelanto de la prueba decisiva a la que tendrán que enfrentarse.

Además, el programa recibirá la visita de Julian Iantzi en plató, que llegará al debate con ganas de poner los puntos sobre las íes y contar muchos detalles sobre lo que está ocurriendo en la aventura.

Recibirán también a Itzi, la camarera de Orio que se convirtió en la tercera eliminada de la edición tras no superar el duelo de escalada contra Lide y Punky. Nada más salir de la aventura Itzi confesó que no todo había sido juego limpio en ese duelo. ¿Qué habrá pasado? ¿Se referirá a Lide o a Punky, que ya se vio envuelto en otra polémica similar la semana pasada? Hablará también sobre las chicas, en especial sobre Andrea que está pasando sus horas más bajas y Leire, que no se calla ni una.

El debate viajará también a Los Haitises para ver cómo es el regreso de los duelistas a la playa de los náufragos. Recordemos que los chicos solo llevan una jornada ahí, pero las chicas encadenan ya tres noches seguidas sin dormir, bajo la lluvia y atosigadas por los continuos picotazos. Por suerte para los participantes un nuevo correo está a punto de llegar. El miércoles sabremos qué les comunica y veremos un pequeño avance del nuevo juego de inmunidad.

Para todo ello, contarán con la opinión de los conquistólogos y conquistólogas: Eneko, David, Eider, Durana, Mikel, Joana, Julian, Pablo, el amigo de Andrea, y una antigua capitana que seguro que nos hace recordar momentos muy divertidos. Además, la Comunidad Conquis volverá a ser protagonista gracias a Oizeder Mayo e Isma Pereira, en el Set Gaztea.

"El Conquistador" mantiene el liderazgo

"El Conquistador del Caribe" mantiene el liderazgo y alcanza en el tercer episodio de la aventura excelentes datos de audiencia. El programa llegó al 25,0 % de share y 348 000 telespectadores y telespectadoras de audiencia acumulada en Euskadi y su área de influencia. Por otro lado, 17 400 personas vieron el programa a través del streaming y la aventura fue seguida con gran expectación también en redes sociales, siendo Treding Topic en Twitter con 3600 tweets.