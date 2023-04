El Conquistador del Fin del Mundo A las 22:30 El juego de jaulas podrá liberar y extinguir al segundo equipo de la aventura EITB Media Publicado: 28/04/2023 11:50 (UTC+2) Última actualización: 28/04/2023 12:50 (UTC+2) Rojos y amarillos, a tan solo un eliminado de la extinción, se enfrentarán a un juego en el que los pequeños detalles pueden marcar el resto de la aventura. Escuchar la página Escuchar la página

A medida que avanzan las semanas en la Edición 19 del Conquistador del Caribe, la palabra "final" o la expresión "de vida o muerte" empiezan a cobrar mayor protagonismo. Y es que no puede ser de otra manera, sobre todo porque dos de los equipos, el Guaban y el Yocahu, están ante su match ball definitivo. Si pierden a un integrante más en el duelo, el equipo desaparecerá y sus miembros podrán ser repartidos a otros grupos.

Pero antes de llegar a ese momento tan determinante, los tres equipos deberán disputar un juego en el que la habilidad y la fuerza cobran una importancia mayúscula. Se trata de nada más y nada menos que "El Juego de las Jaulas". En esta prueba, los participantes comenzarán encerrados en unas jaulas, donde, en primer lugar, deberán alcanzar un garfio usando una única cuerda. Cuando consigan arrastrarlo hacia ellos, ese garfio será fundamental para atraer la pala que cada equipo tiene a unos metros de la jaula. Con ella en su poder, deberán cavar un agujero por el que podrán escapar al exterior. Una vez terminada esta fase, los equipos deberán llevar a los capitanes elegidos en las alturas por medio de dos bambús, y superar un recorrido sin que los otros elegidos toquen el suelo.

El juego de las jaulas, además de las consecuencias que pueda acarrear para los equipos, parece tener un significado casi metafórico para analizar la situación de algunos de ellos. Es el caso del equipo Corocote, donde están obligados a ganar para liberarse de las tensiones de los que sido cautivos en los últimos días. Sobre todo en lo que concierne a la nominación y salida de Iraia, y por el consiguiente levantamiento de los azules contra Oxkar, a quien señalan por querer irse de la aventura y, al mismo tiempo, dar un paso atrás cuando llega el momento de la verdad. Una victoria en el juego de inmunidad sería de gran ayuda para Aini, puesto que la capitana necesita recuperar la confianza del grupo después de una nominación con la que no han estado de acuerdo.

En cuanto a los dos equipos que se juegan la continuidad, los amarillos han visto su moral reforzada después de que tanto Ilia como Zuru consiguieran los tres banderines en el último duelo. Sin embargo, y aunque esta permanencia haya supuesto un chute de energía, los amarillos parecen seguir divididos en dos bandos. En el caso de Zuru y Aitor, por ejemplo, tienen claro que Olaia va a seguir siendo su objetivo en las nominaciones, y más después de que la oiartzuarra se librara de disputar el último duelo. Con todo, el objetivo prioritario del equipo Guaban debería ser ganar el Juego de Inmunidad para no tener que entrar en este tipo de estrategias.

Por último, los rojos, también con cinco integrantes, están igual de obligados a obtener la victoria si no quieren convertirse en el primer equipo Yocahu de la historia en extinguirse, algo que no sería del agrado de sus dos capitanes. Y es que en este juego Andrea y Seleta se jugarán mucho más su orgullo en este episodio, porque de darse la desaparición de su equipo, los rojos supervivientes podrían ir a parar a cualquiera de los otros dos grupos donde quizá no serían bien recibidos, y podrían llegar a ser carne de cañón.

¿Se extinguirá uno de los dos equipos? ¿Se librarán gracias a una derrota azul que aumente las tensiones todavía más entre los Corocote? La intensidad va subiendo de nivel a medida que avanza la aventura y el lunes nos espera uno de los capítulos más emocionantes de la edición. Todo eso, y más, la noche del 1 en ETB2, la web y la APP.