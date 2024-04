El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 15 La eliminación de Nella por parte de Txubi tras el declararse nulo el tronkoala pone fin a la era Puma EITB Media Publicado: 30/04/2024 00:30 (UTC+2) Última actualización: 30/04/2024 00:30 (UTC+2) Txubi ha eliminado a Nella en un juego-duelo en el que debían coger 3 banderines escalando una cuerda con nudos. Antes, el juego del tronkoala se ha declarado nulo tras empatar en una demostración de juego limpio y deportividad de Piches y Cóndores. Escuchar la página Escuchar la página

Nella, eliminada de "El Conquistador 20". Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media

El final del equipo rojo ha terminado materializándose con la eliminación de la última Puma que sobrevivía en la aventura. Nella ha vuelto a casa tras perder en un cara a cara contra el más joven de la edición, Txubi, en un juego-duelo determinante para la victoria de sus equipos. Ambos se han puesto en riesgo tras declararse nulo el juego del tronkoala y ser los elegidos por sus compañeros para jugarse el campamento y ganar la ikurriña en una prueba explosiva donde debían coger 3 banderines escalando una cuerda con nudos.

La exPuma ha sufrido las consecuencias del durísimo juego de inmunidad y las agujetas le han jugado una mala pasada frente a un Txubi que ha dado todo un espectáculo y ha acabado ganando el duelo y, en consecuencia, el campamento rico. Eso sí, no ha tenido tanta suerte con la ruleta y tanto él como su capitán, que ha ido de ayudante, han sacado dos calaveras dejando a su equipo sin recompensa. Lo que sí se ha llevado Txubi ha sido el orgullo de Locuras, que ha roto a llorar al ver con la ikurriña al más joven de sus Cóndores. Finalmente, Nella ha abandonado Patagonia sintiéndose una verdadera Piche y dejando a su equipo al borde de la extinción cuando la unificación está a la vuelta de la esquina.

Una complicada situación para los azules a la que se ha llegado tras disputar el renovado juego del tronkoala que ha cambiado aros por pelotas dónde Piches y Cóndores han dado una demostración de juego limpio y deportividad. Los de Locuras han tenido que dejar fuera a dos miembros del equipo y Aritz, como elegido de sus compañeros, ha optado por Txubi y Jone. Verdes y azules han conseguido encestar las dos bolas sin complicaciones, pero ha sido en el momento de mover a los elegidos cuando la situación se ha puesto más tensa. Los koalas Lobo y Aritz "Toro" han defendido con uñas y dientes su puesto en el tronco. Tanto, que el juego ha tenido que decidirse en un increíble cuerpo a cuerpo entre ambos en el que debían encestar una última pelota en su correspondiente poste. Una lucha de titanes en la que han resistido tanto que ha sido imposible encestar la pelota y ha terminado por declararse juego nulo. Los equipos han vuelto a sus respectivos campamentos, y la victoria se jugaría en un juego- duelo para el que verdes y azules debían elegir a sus nominados.

En el equipo Cóndor Txubi no ha dudado en presentarse como voluntario en un primer momento para tener la oportunidad demostrar, pero poco después se ha arrepentido de haberlo hecho al sentir que se había precipitado demasiado. Las lágrimas del benjamín del equipo han conmovido a sus compañeros, que han decidido hacer una votación para elegir quién iba a jugarse la ikurriña, pero el resultado no ha variado al considerar al de Lezo uno de los más fuertes dentro del equipo.

Los Piches han puesto en la palestra a su comodín rojo y la decisión ha sido compartida por todo el equipo excepto por Lobo, que una vez más ha señalado a Annie. La nominación de Nella ha provocado las lágrimas de Andrea por culpabilidad al sentir que le estaba robando la oportunidad de continuar. El que no ha dudado en su voto ha sido Jokin, que ha dejado claro que no iba a exponerse a ir a duelo a pesar de que le tachasen de cobarde. La exPuma ha recibido emocionada la nominación por parte de su equipo al que ha declarado su amor incondicional confirmando ser una auténtica Piche y no Puma. Pero no todo es amor en el equipo azul; la codiciada capitanía Piche sigue dando mucho que hablar y la llegada del nuevo correo al campamento rico ha desatado una discusión sin precedentes entre Lobo, Andrea y Lusito por conseguir el preciado título que asegura la inmunidad.

