El Conquistador del Fin del Mundo A las 22:25 El laberinto que lo cambiará todo y la llegada de los capitanes, el lunes, en "El Conquistador del Caribe" EITB Media Publicado: 14/02/2025 08:00 (UTC+1) Última actualización: 14/02/2025 08:05 (UTC+1) Los nuevos capitanes llegan para luchar por la victoria de sus equipos en el juego de inmunidad del laberinto. Será una prueba que los llevará al límite y en la que el incumplimiento de las normas puede traer problemas a más de uno… No te pierdas "El Conquis", el lunes, a las 22:30. El juego del laberinto en "El Conquistador 21". Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media

La aventura avanza, y la historia se repite para los yogurines, que no consiguen remontar en los juegos de inmunidad, pero, eso sí, siguen imbatibles en los duelos. Los amarillos han perdido la partida de naipes bajo la capitanía de Santa, pero los que realmente han sufrido las consecuencias han sido los Yocahu al quedar en segunda posición. Los rojos han echado un órdago, han pecado de confianza y han sufrido su primera baja. Pipi se ha enfrentado a Pati y Aratz en el duelo de cubos al cielo, que ha ganado el campeón de OCR, pero que ha terminado en un ajustado cara a cara entre las chicas. Finalmente ha ganado la benjamina in extremis y ha mandado a casa a la de Madrid, bajo la atenta mirada de su capitán y ayudante, Famo.

La aventura avanza y esta semana entra en una nueva fase con la llegada del laberinto, una de las pruebas más duras y esperadas de "El Conquistador del Caribe", que además dará un giro radical a la situación y será determinante para el futuro de los equipos. Un clásico que pondrá a prueba la orientación de los equipos por un embarrado circuito que este año viene renovado y con grandes sorpresas. ¿Quién será el capitán o capitana que lleve a su equipo a la victoria? Sin duda, viviremos una prueba que los llevará al límite y en la que el incumplimiento de las normas puede traer problemas para más de uno.

Las tormentas tropicales han convertido la estancia en el Caribe de los equipos Yocahu y Guabán en un verdadero infierno. Tras dos semanas consecutivas en el campamento muy pobre, los yogurines sobreviven unidos gracias a los duelos, pero parece que no levantan cabeza en los juegos de inmunidad. La vuelta de Pati seguro que anima a los amarillos después de pasar una de las peores noches de su vida, pero la falta de energía puede que les pase factura. Veremos si Pati tiene en cuenta la traición de sus compañeros Aratz y Santa o, por el contrario, eso les une más. Lo que está claro es que, si quieren seguir intactos como equipo, tendrán que ponerse las pilas en el siguiente juego de inmunidad.

Y aunque dicen que después de la tormenta llega la calma, parece que no es así en el equipo Yocahu, y se avecinan nubarrones. Tras la salida de Pipi, los roces van en aumento entre los rojos y puede que eso afecte a la compenetración que han demostrado tener hasta ahora en las pruebas. Marcela no tiene pelos en la lengua y sus formas empiezan a incomodar al resto de sus compañeros. Es probable que su sinceridad desate los primeros conflictos entre ellos, ¿Les afectarán las tensiones en el siguiente juego?

Por otro lado, aunque los Cocorotes se libraron de dormir bajo la lluvia en el campamento rico, de lo que no se libran es de las broncas. Lejos de calmarse las aguas, el equipo azul es un polvorín que estalla a la mínima. Elazar sigue desesperando a su equipo con sus actitudes, pero no es el único. El egocentrismo de Jime provocará una nueva discusión con la llegada del correo. El de Amurrio no se integra en su equipo y se siente desplazado. Veremos si Elazar cambia de actitud y si Jime se convierte en la oveja negra de los azules o si, por el contrario, su equipo absorbe toda su experiencia de aventurero para ponerla en práctica en la convivencia.

Nuevos capitanes, primeras tensiones en el equipo Yocahu y un laberinto que marcará el rumbo de la aventura. No te pierdas el quinto episodio de "El Conquistador del Caribe", el lunes, a las 22:30, en ETB2, en eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.