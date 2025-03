El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 9 Gorka, lastre de los Corocote en el Superjuego; Isra, eliminado EITB Media Publicado: 18/03/2025 00:50 (UTC+1) Última actualización: 18/03/2025 00:50 (UTC+1) El juego que era un todo o nada lo han ganado los Yocahu, y Unai, el elegido para el jumar, se ha llevado el comodín de la inmunidad. El Corocote Isra apenas ha podido luchar en el jumar ya que su capitán Gorka, encargado de hacer previamente la tirolina, ha perdido mucho tiempo. Isra, eliminado de "El Conquistador 21". Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

No era una prueba más y los capitanes lo sabían. Gorka, Joana y Osa se lo jugaban todo en el Superjuego tanto con el premio como con las consecuencias, y han ido a por todas. Una prueba en la que solo valía ganar y que ha tenido como protagonista el famoso paredón. Pero no ha sido el único, ya que la decisión de los capitanes ha sido clave y ha marcado el futuro de los equipos, pero sobre todo el de uno de sus integrantes. La batalla de las batallas por conseguir la ikurriña se ha librado entre Unai, elegido de Joana, Santa por parte de Osa e Isra, ya que Gorka ha decidido apostarlo todo con el que considera más fuerte de los azules.

Una difícil decisión que han tomado tras conocer todas las condiciones del juego y que ha pillado por sorpresa al resto del equipo. El ganador conseguía un premio único hasta el momento, el comodín de la inmunidad, pero el perdedor se iba directamente a su casa. Una prueba en equipo que debían completar los elegidos de los capitanes realizando un jumar, pero que necesitaba de la ayuda de otro elegido para la tirolina. El líder de los Corocote no ha tenido dudas en presentarse voluntario para ese tramo, convencido de que era la mejor opción para sacar a su equipo del hoyo en el que estaban desde hace semanas. En el equipo Yocahu tomar esa decisión ha vuelto a dejar en evidencia las debilidades del grupo. El Killo no ha dudado en ofrecerse como la mejor opción para hacer la tirolina, y todos sus compañeros han dudado de sus posibilidades, lo que ha provocado el enfado monumental del gaditano. Finalmente, los rojos han hecho caso a su intuición y el elegido ha sido Xego. Donde no ha habido ningún tipo de duda ha sido en el equipo Guabán: Osa lo ha tenido claro y ha elegido directamente a Aratz para desempeñar ese papel fundamental y darle la ventaja suficiente a Santa en el jumar.

Un todo o nada en el que han salido ganando los Yocahu, o mejor dicho Unai, que por fin se ha dejado ver en la aventura y lo ha hecho a lo grande, porque no sólo ha conseguido la victoria para su equipo haciéndose con la ikurriña, sino que por primera vez en la historia del "Conquis" se ha hecho con un valioso comodín de la inmunidad que puede allanarle mucho el camino de su aventura. El triunfo del equipo rojo los ha llevado directamente al campamento rico, pero antes han disfrutado de uno de los premios más suculentos. Los de Joana han tenido como recompensa un paseo en un catamarán repleto de comida y bebida donde han disfrutado de una auténtica fiesta, aunque no todos la han disfrutado por igual. Ari ha sufrido un desvanecimiento después del juego y eso le ha impedido vivir la celebración Yocahu a lo grande, como le ha pasado a Marcela que se ha mareado y ha terminado indispuesta.

Pero, sin duda, el mayor mazazo se lo ha vuelto a llevar el equipo Corocote, que ha apostado muy fuerte para romper el maleficio que le perseguía desde hace semanas, pero tampoco le ha salido bien. Gorka ha jugado con su caballo ganador, Isra, pero ha acabado perdiéndolo por un error suyo. Y es que el de Oiartzun ha sido superado por Aratz en la tirolina, ha perdido mucho tiempo y ha sido un lastre para su equipo. Tanto, que para cuando Isra ha podido intentar hacer algo, Unai y Santa estaban muy cerca de terminar el jumar. Una tercera posición que directamente ha mandado a casa al madrileño. Una salida muy amarga e inesperada, ya que se ha quedado sin posibilidades de luchar por su permanencia. Se ha despedido del Caribe con un sabor agridulce por las circunstancias de su marcha pero orgulloso de su aventura. Deja a su equipo con 6 integrantes y al borde de la extinción.

Los amarillos han suspirado aliviados al ver que Santa se libraba de irse a casa, pero la alegría ha durado muy poco en el equipo Guabán. Y es que, a pesar de quedar segundos, se han enterado de que tendrán que enfrentarse a una asamblea y a un duelo fratricida dentro del equipo. Aratz será el primero de esos duelistas.

No te pierdas los episodios de "El Conquistador del Caribe", los lunes, a las 22:30, en ETB2, en eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.