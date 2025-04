El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 13 El Vía Crucis de los Corocote: Santa y Lorea, eliminados por Carra; Chivite, fuera de combate EITB Media Publicado: 15/04/2025 01:05 (UTC+2) Última actualización: 15/04/2025 01:05 (UTC+2) Los Yocahu han ganado el juego de hámster gracias a la rapidez de Xego y El Killo a la hora de nadar. Chivite ha sufrido un golpe en la cabeza con la bola, y no se sabe si podrá volver a la aventura. Carra ha eliminado a Santa y a Lorea en el duelo de escalar palmeras con crampones y piolets. Santa y Lorea, eliminados de "El Conquistador 21". Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media Whatsapp

El renovado equipo Corocote, con su capitán a la cabeza, está viviendo su propio Vía Crucis. Gorka sigue sin dar con la tecla que les saque del campamento muy pobre y vive una auténtica penitencia al perder, otra vez, no a uno sino a dos nuevos miembros del equipo, Santa y Lorea. Pero es que por si esto fuera poco, el de Oiartzun tiene otra baja más en los azules. Chivite ha sufrido un grave accidente en la prueba del hámster al ser golpeado en la cabeza con la bola y de momento está fuera de combate, a la espera de saber si vuelve o no a la aventura. Todo esto, unido al cruce de acusaciones con Ainhoa y Carra al que ha tenido que hacer frente en el campamento por la falta de confianza en ellas, hacen que el capitán azul no levante cabeza.

El duelo de conseguir cocos ascendiendo a la palmera con crampones y piolets se ha convertido en un verdadero calvario para los dos amarillos. Santa y Lorea no han podido hacer nada contra Carra, que ha dado todo un espectáculo consiguiendo bajar dos cocos de la palmera, asegurándose así su continuidad en la aventura. Santa, el eterno cara pintada y uno de los pilares de los Guabán, vuelve a casa tras estar a punto de conseguir un coco, pero una mala estrategia a la hora de bajarlo ha hecho que se le cayera truncando su aventura. La remera, en cambio, no ha tenido ninguna posibilidad, ya que ni siquiera ha llegado a lo alto de la palmera en ninguna ocasión.

Por segunda vez en la aventura, igual que ocurrió con Aratz, los Yocahu han acertado en su estrategia pintando la cara al boxeador y se han quitado de encima al que consideraban el más fuerte del equipo contrario. Y eso que a punto han estado de perder el juego de inmunidad y esta oportunidad de oro. La prueba del hámster ha sido una de las más emocionantes hasta el momento, donde se ha vivido un final épico en el que el equipo rojo ha ganado in extremis gracias a la rapidez de Xego y El Killo a la hora de nadar a por la ikurriña. Poco les ha faltado a los Corocote para cambiar su suerte, pero finalmente se han quedado con la miel en los labios y el susto en el cuerpo con el percance de Chivite. Y precisamente la mala suerte ha hecho que los Yocahu no hayan conseguido el ansiado premio de comida en la famosa ruleta y hayan tenido que conformarse con un kit de pesca y una nueva discusión.

Una vez más los Yocahu han vuelto al campamento rico donde lo único que se han escuchado han sido las quejas. El premio ha defraudado tanto a los rojos, que algunos han decidido hacer un pacto de silencio contra el programa como forma de protesta. Una decisión que algunos, como la capitana o Ari, no han respaldado y que ha provocado otra fuerte discusión en el equipo de Joana. Esta vez ha sido Nahikarita la que se ha enfrentado a Ari por no querer respetar la decisión de no hablar, lo que ha provocado un tenso enfrentamiento bastante subido de tono entre ambas. Y es que la falta de alimento en el quipo rojo parece que ya empieza a pasar factura.

Mientras los Yocahu siguen sin disfrutar del privilegio de ser los eternos ganadores, los Corocotes se han enfrentado a una nueva asamblea donde Ainhoa ha vuelto a convertirse en inmune. La cueva de las caracolas ha sido testigo de una jugada maestra de los Minions que ha puesto en la palestra a Carra sorprendiendo al sector azul. Aunque de poco les ha servido porque Lorea, la vigente campeona de la bandera de La Concha, que ha recibido parte de las de las lanzas de su equipo en la asamblea, ha acabado siendo sentenciada por su capitán para ir a duelo y ha salido perdiendo. El último capítulo del "Conquis" vuelve a dejar a los Corocote en minoría de cara al siguiente juego de inmunidad. Y es que, si quieren evitar una unificación teñida de rojo, Gorka debe encontrar la estrategia adecuada antes de que sea demasiado tarde.

No te pierdas los episodios de "El Conquistador del Caribe", los lunes, a las 22:25, en ETB2, en eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.