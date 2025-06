El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 20 La victoria de Ari, Carra y Marcela rompe todos los pactos; Maider y Raquel, primeras duelistas EITB Media Publicado: 03/06/2025 00:44 (UTC+2) Última actualización: 03/06/2025 00:44 (UTC+2) Ari, Carra y Marcela son las ganadoras del juego de las cacatas al empatar a cuatro, y Maider la perdedora al quedarse bloqueada. El triple empate ha provocado una ruptura total de los pactos y Raquel se ha unido a Maider como duelista. Ya no hay ni pactos ni colores. Raquel y Maider, duelistas de "El Conquistador 21". Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media Whatsapp

La lucha individual ya ha comenzado y, por el momento, las chicas salen ganando. Un resultado inédito en el juego de inmunidad ha dejado tres ganadoras, Ari, Carra y Marcela, al producirse un empate, y ha provocado la ruptura total de los pactos en Alcatraz marcando un antes y un después dónde todo vale con tal de llegar a la ansiada final. Las cartas por fin se han puesto encima de la mesa, todos han mostrado su verdadera cara y se han dejado a un lado los pactos por colores.

Los ocho participantes que siguen en la lucha por la ikurriña han tenido que enfrentarse a uno de los grandes clásicos de "El Conquistador", el juego de las cacatas, pero con una dificultad añadida: coger el mayor número de estos animales con la boca mientras llevaban las manos atadas. Una prueba que les ha puesto al límite, ha sacado a relucir sus debilidades y en la que no todos han sido capaces de dejar a un lado sus miedos para ganar. Maider ha sido una de las protagonistas del juego, y no precisamente por lucirse. Un tremendo bloqueo la ha paralizado tanto que ha sido incapaz de salir del corralito ni coger ninguna cacata, lo que le ha costado la nominación directa. Las que sí han demostrado no tener ningún tipo de escrúpulos han sido Ari, Marcela y Carra, que han conseguido cuatro cacatas cada una. Un empate que a estas alturas de la aventura ha hecho que las tres se hayan convertido en ganadoras indiscutibles del juego. Una victoria de las tres chicas que complica, y mucho, el camino para los dos únicos chicos que sobreviven en la aventura: Jontxu y Álex.

Marcela, Ari y Carra han disfrutado de las comodidades de ser inmunes una semana más, aunque su paso por el rico ha sido de todo menos tranquilo. Su estancia en el paraíso se ha convertido en un auténtico infierno donde cualquier motivo encendía la mecha y provocaba una discusión entre ellas. Las tres han tenido la difícil tarea de ponerse de acuerdo para nominar a uno de sus compañeros y ese ha sido el principal motivo de desencuentro. Un comentario desafortunado de La Ratxel sobre Carra al terminar el juego ha hecho que tanto la de Muskiz como Ari tuvieran claro su voto, lo que ha provocado la confrontación con Marcela y que volvieran viejas rencillas entre ellas. Han aprovechado para resolver cuentas pendientes y poner las cartas sobre la mesa. Carra no ha dudado en echarle en cara a Marcela la nominación de la semana pasada y ambas han tenido oportunidad de explicarse, aunque no han llegado a buen puerto.

Mientras en el campamento rico se cocinaba la nominación, en Alcatraz se servían las traiciones, que han terminado de materializarse en la asamblea donde Maider no ha dudado en clavarle la lanza a su compañera Raquel por considerarla menos completa que la Yocahu La Ratxel. Jontxu ha hecho lo mismo al sentirse en peligro y para favorecer a su gran amiga de cara al duelo y el resultado ha sido que la de Soria se ha unido a la lista de duelistas junto a Maider. Una nominación con la que Raquel se ha sentido decepcionada y que supone la ruptura total de los pactos iniciales y que confirma la lucha individual de cara a la final. Habrá que ver si todo salta por los aires cuando vuelvan Ari, Carra y Marcela y conozcan la decisión de los yogurines poniendo en la palestra a Raquel y si eso cambia el rumbo de su nominación, porque el tercer duelista todavía está en el aire y depende de ellas.

