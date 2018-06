La noche de

Alcohol y volante, una combinación común en Hollywood

19/06/2018

Hay actrices y actores que no quieren ser precisamente un ejemplo a seguir. ¿Queréis saber quiénes han sido detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol?

Hay quien opina que, debido a su gran influencia en el público, las estrellas de Hollywood deberían ajustarse a lo que se espera de ellas y comportarse como un buen ejemplo a seguir, pero parece que algunas actrices y actores no terminan de verlo demasiado claro. El programa La Noche De… dirigido por Félix Linares ha desvelado el pasado turbulento de algunas superestrellas.

1. Michelle Rodríguez

Más allá de la ficción, la actriz de Fast and Furious también conduce a toda pastilla en la vida real. La han detenido al menos ocho veces por exceso de velocidad y por conducir ebria. Por ser reincidente, la condenaron a 60 días de cárcel y a otros 30 de trabajos comunitarios, pero como no quiso cumplir esa parte de la sentencia, le alargaron la condenada a 180 días de cárcel.





La mayoría de las detenciones se realizaron en Hawaii, mientras la actriz participaba en la famosa teleserie Perdidos, y pese a que su personaje fuera uno de los favoritos del público, su mal comportamiento cansó a los productores de la serie y, después de su enésima detención policial, decidieron matar a su personaje de un tiro.

2. Sam Shepard

No es muy diferente el caso del actor de Elegidos para la gloria, y es que fue detenido oliendo a tequila al volante de su coche. Por suerte, todavía no había empezado a conducir; estaba parado en un aparcamiento con el motor en marcha pero sin poder mover el coche porque tenía todavía el freno de mano puesto. Al parecer, el actor no se había dado cuenta debido a su embriaguez.

3. Rip Torn

Algo similar pasa con Rip Torn, el jefe de Will Smith en Men in Black. El respetado actor secundario fue detenido mientras estaba conduciendo borracho cuando se estrelló contra un tractor. Y el patrón se repitió dos años más tarde cuando otra vez, borracho al volante, perdió por el camino el árbol de Navidad que llevaba en el techo del coche.

4. Nick Nolte

Muchos recordaréis al actor por sus tres nominaciones al Oscar, pero desde hace relativamente poco, su imagen se ha visto manchada por haber sido detenido recientemente por bajo los efectos del alcohol.





No obstante, la detención más grave por la que ha pasado Nick Nolte fue cuando tenía tan sólo 21 años, cuando fue detenido por vender tarjetas de reclutamiento falsas: tarjetas que declaraban a sus poseedores 'inhábiles para el servicio' militar, y con las que podían librarse de ir a Vietnam. Era un delito tan grave que el juez le condenó a 75 años de cárcel. Por suerte para Nick, el delito lo había cometido un año antes, con 20 años, y como en Estados Unidos la mayoría de edad se alcanza a los 21, fue considerado menor de edad y el juez suspendió la condena.