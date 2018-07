La noche de

Boinas, armas químicas y encierros: retrato disparatado de Hollywood sobre Pamplona

EiTB

03/07/2018

Tanto Pamplona como las fiestas de San Fermin se han hecho un hueco en el panorama de Hollywood. El programa 'LND' nos desvela algunas disparatadas menciones sobre la capital en diversas teleseries.

Las fiestas de San Fermin son bien conocidas en nuestro contexto, pero también traspasan nuestras fronteras. Según ha desvelado el programa La Noche De… son numerosas las menciones que se hacen a estas fiestas y a la capital en sí en las producciones de Hollywood. Cabe mencionar, sin embargo, que la información que se da no siempre es la correcta, hay quien no tiene muy claro cómo funcionan las fiestas.

Los sanfermines en las teleseries de Hollywood

Precisamente en la teleserie Miami Medical, uno de sus personajes principales, un doctor que ha corrido en los encierros de Pamplona, cuenta que se paró en medio de un encierro dejando que los toros pasaran a su alrededor. Sin emabrgo, la recomendación es, en realidad, un disparate peligrosísimo; tanto que los corredores en la vida real tienen prohibido pararse durante el encierro, ya que no sólo es muy peligroso para el corredor, sino que también lo es para los que están a su alrededor.

Es todavía más sorprendente la mención a las fiestas en la telecomedia Brooklyn Nine Nine, donde el personaje principal no sabe ni cómo funcionan los encierros, y le corrigen al afirmar que los corredores no huyen de los toros.

La teleserie Psych por su parte, se mete de lleno en una de las principales polémicas de las fiestas de Pamplona. No hace falta pensar demasiado para suponer que no conocen las reivindicaciones de grupos animalistas sobre el tratamiento que se da a los toros en los Sanfermines, y es que la teleserie hace chistes sobre la muerte de los toros: “Tenemos tres bodegas. Ésta, una nueva en Napa, y otra en España, a la cual no puedo ir porque me cargué un toro en Pamplona, jeje”.





A pesar de todo ello, lo más típico en las producciones de Hollywood es que mencionen los encierros de Pamplona como muestra de valor del personaje que los corre, y así lo demuestran en JAG: Alerta roja.





Por si la valentía no fuera suficiente, en la telecomedia New Girl hacen ver que correr en los encierros es de personas realmente sofisticadas. De hecho, la propia protagonista se siente insegura sobre su nuevo ligue porque ha participado en los sanfermines, siente que es demasiado sofisticado para ella.

Pamplona, capital mundial de la ‘Toxina mortal’

Parece que Pamplona no solo es famosa por sus fiestas, también se hacen menciones a la capital navarra en dos teleseries sin mencionar ni los encierros ni los toros, y haciendo parecer que Pamplona es una potencia mundial en el comercio de boinas y armas químicas. Una combinación curiosa cuanto menos.

En la teleserie de acción Nikita Pamplona se convierte en el centro mundial de la fabricación de una ‘toxina mortal’, y por lo tanto, un punto geográfico realmente interesante para futuras investigaciones. Lo afirman explícitamente en esta frase “El Drakium AS se fabricó en Pamplona. Le diré a Davenport que vaya con su equipo”.

Por su parte, en la telecomedia Seinfeld uno de los personajes se enamora de las “boinas pamplonesas” bajo el cielo estrellado de Navarra. Al parecer, este atuendo tradicional atrae las miradas de todo el mundo.