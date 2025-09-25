Teknopolis Los domingos, a las 12:15 hora "Teknopolis" comienza su 28ª temporada este fin de semana Publicado: 25/09/2025 12:03 (UTC+2) Última actualización: 25/09/2025 12:25 (UTC+2) Este primer programa estará dedicado a la tecnología cinematográfica. Como novedad, este año, se utilizará una tecnología innovadora capaz de imitar las voces y doblar al euskera a las personas entrevistadas. Iñaki Leturia presentador de "Teknopolis". Foto: EITB Media Whatsapp

Esta mañana, se ha presentado en el campus Bilbao As Fabrik de Mondragon Unibertsitatea la temporada 28 del programa de divulgación científica y tecnológica Teknopolis. Al acto han acudido Elixabete García Caballero, directora de Transformación Digital del Gobierno Vasco, Unai Iparragirre Torres, director de ETB, Garazi Andonegi Beristain, coordinadora de la Unidad de Ciencia de Elhuyar, y representantes de las instituciones patrocinadoras del programa. Y es que este fin de semana arranca la nueva temporada con el siguiente horario: los sábados a las 13:30 en ETB1 y los domingos a las 12:15 en ETB2.

28ª temporada

Una temporada más, Teknopolis, con la colaboración de expertos de numerosos ámbitos del País Vasco, acercará al público temas y lugares de interés, a fin de analizar los temas que despiertan la curiosidad de la sociedad. Puesto que la nueva temporada se inicia el día en que se clausura la edición 73 del Zinemaldia, Teknopolis se estrenará con un programa dedicado a la tecnología cinematográfica, y durante las semanas siguientes cobrarán protagonismo, entre otras muchas cuestiones, la investigación que se desarrolla en los fríos parajes de la Antártida, el nuevo ordenador cuántico BasQ, la gestión forestal, el mosquito tigre y el increíble observatorio astronómico Vera Rubin.

Novedades

Teknopolis es un clásico de la programación de Euskal Telebista, que ha ido incorporando novedades año tras año. En esta ocasión llega con una nueva tecnología capaz de imitar las voces para el doblaje. Y es que Elhuyar acaba de presentar la primera plataforma de doblaje automático del País Vasco, y Teknopolis hará uso de dicha tecnología en aquellas ocasiones en las que sea necesario doblar al euskera las voces de las personas entrevistadas.

En esta nueva temporada, que comienza el 27 de septiembre, la presentación del programará seguirá a cargo de Iñaki Leturia Yurrita, y Alaitz Ochoa de Eribe Agirre y Nagore Rementeria Argote se ocuparán de la dirección.

Ciencia, tecnología y pensamiento crítico

Elhuyar es quien produce Teknopolis, un programa centrado en la ciencia, la tecnología y la innovación. Ambos, tanto Elhuyar como Teknopolis, son dos de los grandes referentes de la ciencia y la tecnología en el País Vasco. Desde su nacimiento, Elhuyar ha tenido como objetivo principal construir una comunidad, algo que también persigue el programa. Además de ser el escaparate de la ciencia que se hace en el País Vasco, trabaja en la promoción del pensamiento crítico entre la ciudadanía. Para ello cuenta con el apoyo de toda una comunidad: patrocinadores, personal investigador y divulgador, así como una ciudadanía interesada en los contenidos científicos.

Del mismo modo, es necesario destacar la larga colaboración entre Elhuyar y EITB Media, así como la de todas las entidades patrocinadoras y colaboradoras: Gobierno Vasco, Universidad del País Vasco (EHU), Mondragon Unibertsitatea, Tknika Centro de Investigación e Innovación Aplicada de la Formación Profesional y BRTA, la alianza vasca para la I+D.