Montreal, el centro comercial e industrial de Canadá

La reportera Joana Etxabe y el cámara Santiago Roldán se han adentrado en Montreal, la segunda ciudad más poblada de la provincia de Quebec, para descubrir por qué han decidido vivir allí Estíbaliz, Nerea, Koldo y Marta.

Entre sus barrios está el Vieux Montreal, el casco histórico, donde todavía siguen muy presenten los rasgos del pasado colonial francés del siglo XVI. Plateau es el distrito bohemio y hipster, y sobre todo está lleno de murales, gracias a su festival anual de arte callejero. En el Downtown los rascacielos son los protagonistas. La ciudad alberga el Estadio Olímpico de 1976 y la torre más inclinada del mundo. También está el circuito de F1 al que se puede acceder en bici, patines o coche, siempre que no se celebre el Gran Premio. Y no puede faltar el deporte rey, el hockey sobre hielo.

Montreal está rodeada de lagos espectaculares, donde poder realizar en verano todo tipo de actividades acuáticas y en invierno patinar. Sus montañas están repletas de arces, árbol típico de Canadá, con colores impresionantes en los meses de otoño.

Estíbaliz Jiménez

Estíbaliz tiene 47 años, es de San Sebastián y lleva más de media vida viviendo en Montreal, en concreto 24 años. Después de licenciarse de Derecho en la UPV-EHU y un Erasmus, llegó a Montreal para finalizar su Máster en Criminología. Actualmente es profesora de psicoeducación en la Universidad de Quebec, es jurista y criminóloga. La hemos encontrado realizando una de sus actividades favoritas, el kayak, en un lago espectacular de Canadá y que se encuentra en frente de su impresionante chalet en el que pasa los fines de semana. Allí hemos conocido a su novio, Luc, con el que lleva casi dos años. Después nos ha llevado a uno de los montes más cercanos a su chalet y en su cima hemos observado el festival de colores que ofrecen los arces, árbol típico de Canadá, cuando llega el otoño. Esta donostiarra también nos ha enseñado la parte vieja de Montreal, el Vieux Montreal, donde todavía siguen muy presentes los rasgos arquitectónicos de la colonización francesa del siglo XVI. Junto a ella hemos visitado también el Puerto Viejo para conocer las aguas que rodean la isla de Montreal y donde hace siglos llegaron los marineros vascos a pescar. Para acabar el día, Esti nos ha llevado a su casa de Montreal para presentarnos a sus tres hijos de un anterior matrimonio, mientras comemos unos crepes con el jarabe más famoso de Montreal: el sirope de arce.

Marta Claveras

Marta es de Donostia y decidió hace 4 años dejar Euskadi con toda su familia para cambiar de vida. Ha vivido en Madrid, Barcelona y en Bélgica y estudió Ingeniería Industrial. Ahora trabaja gestionando proyectos en una de las empresas de videojuegos más importantes del mundo, Gameloft. Marta tiene 46 años, tres hijos y un marido británico-indio encantador a los que nos presenta en uno de los grandes parques de Montreal. Con esta simpática vasca nos hemos adentrado en los rascacielos de Montreal, en el Downtown. Allí hemos visitado uno de los hoteles más famosos de Canadá: el Hotel The Queen Elizabeth, donde se tomó la foto de John Lennon y Yoko Ono encamados para luchar contra la guerra de Vietnam y donde se creó la gran canción 'Give Peace a Chance'. Marta nos ha enseñado Rue Saint-Catherine, la arteria principal de la ciudad, lugar preferido para los montrealeses para lucir sus cochazos, para ir de compras o para hacerse con un buen abrigo para soportar las frías temperaturas del invierno. Recorremos el Underground City, la ciudad subterránea más grande del mundo con más de 5.000 comercios, hasta llegar a la gran exposición mundial de Barbies, ¡no falta ninguna! Pero, qué sería de Montreal sin sus iglesias, es conocida como la ciudad de las 100 iglesias y la más importantes es la Basílica de Notre-Dame y su gran espectáculo de luces que deja boquiabierto a cualquiera. Y, qué decir del mercado Jean-Talon, lleno de color, productos frescos y calabazas descomunales.

Nerea Urrestilla

Nerea dejó hace casi dos años ya Donostia para realizar un Doctorado de Robótica en Montreal, y concretamente se encarga de investigar cómo los robots pueden darnos información médica de los seres humanos, como la fatiga o el estrés, mediante su manipulación. Con ella hemos visitado los islotes que rodean la isla de Montreal, que fueron construidos con los escombros que sobraron de la construcción del metro de la ciudad. Una de las islas alberga la Biosphere, una esfera gigante que se construyó para la EXPO de 1967. En otra se encuentra el Circuito de Fórmula 1, donde se puede acceder en patines, en bici, en coche o caminando, eso sí, siempre que no sea junio y se celebre el Gran Premio del Motor. Y qué mejor que hacerlo encima de unos patines, porque Nerea era profesora de patinaje en Donostia y ha competido en numerosas competiciones. Después de tanto deporte, ha hecho falta recargar energías, así que hemos probado la Poutine, el plato más conocido de la urbe. Después ha tocado estudiar un poco: hemos ido hasta una de las universidades de Montreal, donde esta donostiarra nos ha presentado a Jon, un chico de Ahetze, Lapurdi, que está cursando Ingeniería Eléctrica. Jon nos ha mostrado la universidad y el memorial donde se recuerda a las víctimas de la masacre de 1989, cuando un chico entró con un rifle a la Universidad para asesinar a las mujeres que se encontrase por el camino. De vuelta con Nerea, hemos conocido a Chema, su novio, con el que decidió embarcarse en esta aventura montrealesa. Juntos llevan 4 años y con ellos trepamos hasta la cima de la colina de la ciudad, Mont Royal, el mejor lugar para ver el skyline de la ciudad.

Koldo Sasal

Koldo es de Iruña/Pamplona, tiene 33 años y hace cuatro que llegó a vivir a Montreal persiguiendo el amor. Este navarro conoció a su chica, Estefany, un 7 de julio en San Fermín y después de estar un año a distancia, decidió apostar por la relación. Ha estudiado Ingeniería Mecánica en la Universidad Pública de Navarra y, después de estar trabajando durante 7 años en una empresa aeronáutica en Reino Unido, ahora se dedica a diseñar piezas de puertas en una empresa de construcción. Koldo nos ha adentrado en el barrio más bohemio y alternativo de la ciudad: Plateau, un distrito en el que no faltan murales mires adonde mires. Aquí también está el restaurante más icónico de la ciudad: el Schwartz´s, donde hacen el smoked meat sandwich, un sandwich de carne ahumada, mostaza y pan. Eso sí, la cola es interminable. Con Estefany hemos ido al Estadio Olímpico de 1976 para conocer la Villa Olímpica, el estadio y sus alrededores, ahora frecuentado por skaters y sus impresionantes piruetas. Después ha tocado ver Montreal desde los aires con esta bonita pareja, que nos ha subido a la noria más grande de todo Canadá, para descubrir que la noche le sienta muy bien a la ciudad. Y, para terminar, un poco de hockey sobre hielo. Koldo es un apasionado de los deportes, y no podía no llevarnos a ver el deporte rey de la ciudad: el hockey sobre hielo, que nació en Montreal.