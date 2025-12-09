Cerrar

Vaya Semanita

Nueva temporada

"Vaya Semanita" vuelve a ETB por Navidad: más humor, más actualidad y con más ganas de liarla

Ya no hay que seguir especulando: "Vaya Semanita" vuelve. ¡Y lo hace a lo grande! El programa regresa con humor del bueno, con sketches completamente nuevos, y con ese punto canalla que siempre ha hecho que el programa diga lo que otros solo piensan.

    Imagen de un sketch de "Vaya Semanita". Foto: EITB Media

El regreso de "Vaya Semanita" será por Navidad, como los clásicos: dos especiales en ETB2 y eitb.eus, el 24 y el 31 de diciembre, que abrirán una nueva etapa del formato. A los rostros de siempre, Miriam Cabeza, Nerea Garmendia, Andoni Agirregomezkorta, Maribel Salas, Javi Antón, Diego Perez y el resto del elenco, se suman este año dos personajes nuevos: Los Voxeadores, un dúo muy especial formado por Pelayo y Bosco, que vienen dispuestos a aportar su propia manera, muy particular, de ver el mundo y en especial la política.

El anuncio del regreso no podía ser discreto: el equipo de "Vaya Semanita" ha preparado un spot impactante inspirado en el videoclip Berghain de Rosalía, reinterpretado desde el humor y la estética muy "Vaya Semanita": un poco de homenaje, un poco de locura, y muchas risas. Una pieza que deja claro el mensaje: lo que vuelve no es solo un programa… vuelve una actitud.

En un momento en el que la actualidad pesa, y a veces abruma, el programa regresa con una razón tan simple como poderosa: Porque es mejor reír que llorar.

 

 

