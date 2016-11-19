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OÑATIKO EZPELETA GUARDASOLA LANTEGIAN ESKUZ EGITEN DITUZTEN ATERKIAK, MUNDUKO DENDA ESKLUSIBOENETANSALTZENDIRA. NEW YORKEKO 5. ETORBIDEKO DENDA BATEAN. URTEAN 5000 ATERKI EGITEN DIRA OÑATIN.
EUSKADIN ESKUZ EGINDAKO ATERKIAK MUNDUAN ZEHAR SALTZEN DIRA
2016/11/19
OÑATIKO LANTEGI BATEAN, ATERKIAK ESKUZ EGITEN DITUZTE. JOSI ETA MUNTAKETA OSOA. OHIALAK ITALIATIK EKARTZEN DITUZTE. URTERO 5.000 BETSREIK EZ DITUZTE EGITENMODU HONETARA. BAI EUSKADIN ETA MUNDUKO DENDA ESKLUSIBOENETEAN SALTZEN DIRA. MUSEOENTZAT ERE EGITEN DITUZTE ETA ENKARGUZ.
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