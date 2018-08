Honelakoa da gaur Lurretik gertu igaroko den asteroide erraldoia

NASAk gaur Lurretik gertu igaroko den asteroide erraldoiaren irudiak hartu ditu. 650 metroko diametroa du eta arriskutsua izan daiteke, zientzialarien arabera. Lurraren eta Ilargiaren artean dagoen distantzia (384.403 kilometro) baino 4,6 aldiz urrunago igaroko da; 1,8 milioi kilometrora, alegia. Azken 13 urteotan Lurrera gehien hurbildu den neurri horretako asteroidea da.

We obtained radar images of an asteroid that will safely fly by Earth tomorrow. Learn more: https://t.co/LX36CeU5ac pic.twitter.com/9EC72CfZYt