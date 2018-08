Cassini espazio-ontzia, Saturnoko eraztunetan barrena

Cassini espazio-ontziak Saturnoko eraztunetan barrena egingo du gaur, eta, horrela, bere misioaren azken fasean sartuko da. Irailaren 15ean emango dio amaiera, hain zuzen ere, planeta horretako atmosferan sartuta, desegin arte.

Europako Espazio Agentziak (ESA) eta NASAk sustatutako misio hau 1997an abiatu zen, espazio-ontzia aireratu zenean.

Apirilaren 22an, Saturnoko ilargi handienaren (Titan) inguruko azken itzulia egin zuen, 127.a, eta hurrengo urratsa planetako eraztunen artean sartzea izango da.

ESAren esanetan, misioan “aurrekaririk gabeko datuak” bildu dituzte, batik bat Saturnoren eta haren eraztunen jatorriari buruzkoak.

1997an aireratu eta gero, Cassinik zazpi urteko bidaia egin zuen Eguzki Sisteman zehar, 2004an Saturnora iritsi zen arte. Hurrengo urtean, Huygens zunda europarra askatu zuen, eta hura Titan ilargian lurreratu zen.

This is it! Through the gap between #Saturn and its rings. Instruments are on, but we're out of contact with Earth. Here we goooooo! pic.twitter.com/3J7aRZS0IH