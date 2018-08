Soineko adimenduna, sexu-gehiegikeriak antzemateko

Soineko adimendu bati esker agerian utzi dute emakume batek zenbatetan jasaten dituen ukituak eta abusuak Brasilen diskoteka batean ondo pasatzen saiatzen ari denean. Datuak asaldagarriak dira enpresa batek egindako froga baten ostean: ordubetean 40 aldiz baino gehiago egin dizkiete ukituak, haien baimenik gabe.

Ogilvy publizitate agentziak egindako esperimentu biral batean ikusi ahal izan da. Ekintza Schwceppesek Brasilen egin duen azken iragarkia dela eta egin dute eta 'Errespeturako soineko bat' du izena. Kanpaina bolo-bolo dabil, eta horren bidez, emakumeek diskoteketan pairatzen duten jazarpena azaleratu eta mahaigaineratu nahi izan dute.

Spotaren hasieran soinekoa nola egin zuten azaltzen dute, emakume batek gau batean zenbait ukitu eta abusuren biktima izan zezakeen zenbatzeko. Sentsoreek WiFi bidez bidaltzen zuten informazioa ordenagailu batera, eta horretan jazarpena bertatik bertara jarraitu ahal izan zuten.

Hiru emakumek jantzi zuten sentsoredun soinekoa, eta diskoteka batean sartu ziren. Emaitzak ondorengoak izan ziren: hiru ordu eta 47 minuturen ostean, sentsoreek 157 ukitu erregistratu zituzten, hau da, emakume bakoitza 40 alditan baino gehiagotan ukitu zuten orduro.

