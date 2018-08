Junckerrek bilera deitu du iganderako Bruselan, migrazioaren arazoa jorratzeko

Jean-Claude Juncker Europako Kontseiluko presidenteak bilera informala deitu du gaur (asteazkena) iganderako, Bruselan, migrazioaren arazoa jorratzeko, datorren astean horren harira Europako Kontseiluak egingo duen bilera prestatzen hasteko.

"Lan bilera informala deitu dut iganderako Bruselan, estatuburu eta gobernuburu talde batekin datorren asteko Europako Kontseiluaren bilerari begira, migrazio eta asilo arazoei irtenbideak prestatzen hasteko", esan du Junckerrek Twitter bidez.

I am convening an informal working meeting on migration and asylum issues in Brussels on Sunday, in order to work with a group of Heads of State or Government of Member States interested in finding European solutions ahead of the upcoming #EUCO. #MigrationEU pic.twitter.com/qXJaghR20v