'Ocean Viking' ontziak 175 pertsona erreskatatu ditu itsasoan, eta portu baten zain daude

SOS Mediterranee gobernuz kanpoko erakundeak kudeatzen duen Ocean Viking ontziak 175 pertsona erreskatatu ditu larunbat honetan Mediterraneo itsasoan, tartean hainbat adingabe eta emakume, eta lehorreratzeko portu seguru baten zain dago orain.

Goizean, 57 pertsona zeramatzan txalupa bat ikusi dute Libiatik gertu. Erreskatatutako migratzaileen artean zortzi emakume eta hamaika adingabe daude, 12 urtetik beherako bost haur barne, gobernuz kanpoko erakundeak sare sozialetan zabaldutako mezu batean azaldu duenez.

The #OceanViking rescued 57 people from a rubber boat in distress spotted from the bridge in international waters in the Libyan SRR this morning.



Among the survivors are 8 women, 11 minors, incl. 5 children under the age of 12.



We are relieved everyone is safe onboard. pic.twitter.com/FFFOMM1NBD