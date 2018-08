Immigrazioaren gaia mahai gainean izango dute gaurko EBren bileran

Immigrazioaren gaia mahai gainean izango dute Europar Batasuneko Atzerri ministroek bihar, astelehena, Luxenburgon egitekoa duten bileran.

Hala iragarri du Federica Mogherini Europako diplomazia buruak.

Bileran, Mogheriniren esanetan, "Libiarentzako proposamen sorta aurkeztuko da", hori baita etorkinen aterabide nagusienetakoa.

Tomorrow migration on the agenda of the EU Foreign Affairs Council. Time for the EU as such to tackle these tragedies http://t.co/yHu95UDhcR