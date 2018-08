Lurrikarak Nepal gogor astindu eta 1.900 hildako baino gehiago utzi du

Nepal gaur, larunbata, astindu duen lurrikararen ondorioz hildakoen kopurua 1.910ra igo da eta 4.718 dira zaurituak, Nepalgo Armadaren arabera eta Ram Sharan Mahat hango Finantza ministroak aipatu duenez, Twitterren.

Bestalde, Gyanendra Shrestha Nepalg Turismo Ministerioko bozeramale baten esanetan, elur-jausi batek Everest mendiko magalean dagoen kanpalekua hartu du.

Elur-jausiaren ondorioz, hemezortzi mendizale hil eta beste asko zauritu dira, tartean atzerriko turistak. Bertan dauden bi espainiar onik atera dira.

Hala adierazi dio Javier Camacho Gimenez mendizale eta argazkilariak Eferi. Camacho Ricardo Fernandez asturiarrarekin batera zegoen bertan, Lhotse gainera igotzeko asmoz, oxigeno eta sherpen laguntzarik gabe.

Era berean, gutxienez sei pertsona hil dira Indian, horietako bost Bihar estatuan (ipar sartaldean), lurrikarak suntsitutako erakinetan. Gobernua, bere aldetik, egoera aztertzen ari da eta baliteke laguntza bidaltzea Nepalera.

Familia bereko bi ume hil dira, Bhagalpurren, horma bat erorita eta beste hiru Biharreko bestelako distritutan, IANS albiste agentziak zabaldu duenaren arabera.

Espainiako iturri diplomatikoen arabera, hildakoen artean ez dago espainiarrik.

Lurrikara handia

Ritcher eskalako 7,9 mailako lurrikara batek Nepaleko erdigunea gogor astindu du gaur, Ameriketako Estatu Batuetako Geologia Zerbitzuak zabaldu duenez. Sismoa Indian eta Pakistanen ere nabaria izan da.

Ipar Amerikako institutuaren arabera, lurrikararen abiapuntua 15 kilometroko sakoneran izan da, nahiz eta hasieran 11,9 kilometrora zegoela esan duten; edonola ere, lurraren mailatik gertu.

Closely following the situation after the devastating earthquake in Kathmandu #Nepal. EU solidarity assured #NepalEarthquake