Immigrazio eta mugei buruzko lehen neurriak onartuko ditu gaur Trumpek

Donald Trump Estatu Batuetako (AEB) presidenteak immigrazioari, mugetako segurtasunari eta errefuxiatuei buruzko bere lehen neurriak gaur bertan, asteazkena, hartzea espero da, tokiko zenbait hedabidek aurreratu dutenez.

Hedabideek funtzionario anonimoak aipatu dituzte, informazio-iturri gisa, eta, haien arabera, baliteke Trumpek errefuxiatuak hartzeko programa bertan behera uztea, herrialde gatazkatsuenetatik joandako etorkinen sarrera debekatzea eta Mexiko eta AEBn arteko harresia egiteko lehen urratsak ematea.

CNNek argitaratu duenez, herrialde gatazkatsu horiek Siria, Libia, Somalia, iran, Irak eta Sudan lirateke.

Trumpek Segurtasun Nazionaleko Departamentuaren instalazioetan egitekoa den ekitaldi batean sinatuko ditu neurriak. Aurreko ostiralean berretsi zuen Senatuak erakunde horretako zuzendari berria John Kelly erretiroa hartua zuen jenerala izango dela.

Politico hedabideak dioenez, agiririk gabeko pertsonek hildako biktimen familiak gonbidatu ditu Trumpek ekitaldira. Kanpainan gaizkileak erbesteratzeko asmoa zuela iragarri zuen, eta baliteke zentzu horretan ere neurriren bat hartzea.

Immigrazioarekiko zorroztasuna, halaber, Trump Etxe Zurira eramaten lagundu zion promesetako bat izan da, Hillary Clinton ezustean irabazita, aurreko azaroaren 8an.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!