Trumpekin egin behar zuen bilerara ez dela joango esan du Peña Nietok

Donald Trumpekin urtarrilaren 31n egitekoa zen goi bilerara ez dela joango iragarri du ostegun honetan Enrique Peña Nieto Mexikoko presidenteak. Ameriketako Estatu Batuetako presidente berriak Mexikoko mugan hesia eraikitzeko agindua eman zuen atzo, asteazkena. Bien arteko harremanak hautsi ditu erabaki horrek.

?Goizalde honetan iragarri diogu Etxe Zuriari ez naizela datorren asteartean @POTUS-ekin egitekoa zen goi bilerara joango?, jakinarazi du Peña Nietok Twitteren duen kontuaren bidez.

Alabaina, AEBrekin akordioak bilatzeko prest dagoela eta bi herrialdeentzat onena espero duela esan du Mexikoko presidenteak.

Beste alde batetik, Mexiko ?horren beharrezkoa? den hesia eraikitzeko lanak ordaintzeko prest egon ezean, hoberena asteartean egitekoak ziren bilera bertan behera uztea zela esan du Donald Trumpek ordu batzuk lehenago.

?Mexikok ez badu horren beharrezkoa den hesia ordaindu nahi, hobe da bilera bertan behera uztea?, esan du Donald Trumpek bere Twitter kontuan.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.