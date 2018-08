Trumpek, Israeli: 'Kokalekuek ez dute bakea lortzen laguntzen'

Donald Trumpek gidatzen duen Estatu Batuetako Gobernuak adierazi du okupatutako lurraldean kokaleku berriak egiteak ez duela Israelen eta Palestinaren arteko bakea lortzen laguntzen, baina aldi berean nabarmendu duenez, Donald Trumpen Administrazioak ez du oraindik kolonia horien inguruan iritzi ofizialik adierazi.

"Kokalekuak egotea bakea lortzeko oztopo ez direla uste badugu ere, kokaleku berriak eraikitzea, edo gaur egungoak mugetatik harago hedatzea, baliteke lagungarri ez izatea helburu hori lortzeko", azaldu du Etxe Zuriak ohar baten bidez.

Horrela mintzatu da Etxe Zuria, aurreko asteartean Israelek Zisjordaniako okupatutako eremuetan 3.000 etxebizitza berri egingo dituela iragarri ostean, beste 2.500 egingo zituela igarri eta astebetera.

Gainera, AEBko Gobernu berriak Israelen aurka egindako lehen adierazpenak dira, harrotasunez adierazi badu ere Israelengandik Barack Obama baino askoz gertuago dagoela.

Hala, Etxe Zuriak esan du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin zuzenean aztertu nahi duela kokalekuen arazoa, otsailaren 15ean, Washingtonera bisita egingo duenean.

Trump, Wasgingtonen egindako agerraldian. Argazkia: EFE

Trump Etxe Zurira heldu zenetik, orain dela bi aste inguru, Zisjordanian 5.500 eta Jerusalengo palestinar gunean beste 566 etxebizitza berri egingo dituela iragarri du Israelek.

NBEren Segurtasun Kontseiluak abenduan onartu zuen ebazpenean (AEBko abstentzioarekin), Israeli horren moduko ekintzak egiteari uztea eskatu zion, baina Trumpek, Presidentetzan zegoela, keinu diplomatiko hori kritikatu egin zuen.

Palestinak, bere aldetik, "erantzukizuna bere gain hartzeko" eta emandako ebazpena betearaztea eskatu dio NBEri.

Bestalde, Donald Trumpek onartu du "zorrotza" izaten ari dela eta berdin jarraituko duela gainerako herrialdeetako presidenteekin izango dituen elkarrizketetan, bere ustez, beste herrialdeek berea "erabili" baitute, eta "hori ez da gehiagotan errepikatuko".

"Telefono dei gogorren inguruen berri izaten duzuenean, ez zaitezte kezkatu", adierazi du Trumpek Otoi Gosari Nazionalean (politika eta erlijioa nahasten dituen ekitaldia da, eta Washingtonen gin ohi da hilabete guztietako lehen ostegunean).

"Gogorrak dira, zorrotzak izan behar gara. Bada garaia zorrotzak izateko", presidente estatubatuarrak azpimarratu duenez, orain arte, "munduko ia nazio guztiek" AEB erabili dute eta gehiagotan ez dela gertatuko promestu du.

Trumpek ez du zehaztu zein deiez ari zen, baina azken orduetan Enrique Peña Nieto Mexikoko eta Malcoml Turnbull Australiako presidente eta lehen ministroarekin -hurrenez gurren- izan dituen elkarrizketak zabaldu dira hedabideetan.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!