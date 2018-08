Obamaren zenbait ingurumen-politika indargabetuko ditu gaur Trumpek

Donald Trump AEBko presidenteak Barack Obamaren Gobernuak onartutako hainbat ingurumen-politika indargabetuko ditu gaur, asteartea, sinatuko duen aginduarekin, energiaren ekoizpena bultzatu eta enpleguak sortzeko asmoz.

Aginduak, Etxe Zuriko bozeramale batek azaldu duenez, Obamak klima aldaketaren aurka onartutako sei neurriri eragingo die, besteak beste, Gobernuko agentzia guztiak zama hori jasotzeko prest egotea agintzen zien lege bat, 2013koa.

Agindu berriarekin, Trumpek karbono-emisioak neurtzen dituzten zuzentarauak berridatzi nahi ditu, bere ustean, enplegu asko galtzea eragin baitute eta, gainera, autonomia energetikoa lortzen lagun dezake.

"Aurreko Gobernuak balioa kendu zien langileei, onartutako politikekin. Guk bi gauza egin ditzakegu; ingurumena babestu eta lanpostuak sortu", esan du Etxe Zuriko bozeramaleak.

Today I'm signing 4 bills under the Congressional Review Act that cancels regulations & eliminates unnecessary, job-killing rules. #MAGA pic.twitter.com/AzoKpgdLoW