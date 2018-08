Comeyk esan du Trumpek gezurrak erabili zituela bere izena zikintzeko

James Comey FBIren zuzendari ohiak, zergatik kaleratu zuten azaltzeko, ziurtatu du Donald Trumpen AEBko Gobernuak gezurren bidez "difamatu" zuela kargutik kentzeko.

Comeyk Senatuko Inteligentzia Batzordearen aurrean azaldu duenez, "harrituta" geratu zen presidenteak FBIko buruzagitzatik kentzea erabaki zuenean.

Era berean, Trumpek maiatzaren 9an kaleratu zuen Comeyk esan du agintari errepublikanoaren Administrazioak "gezurrak" esan zituela berari buruz.

"Administrazioak ni difamatzea aukeratu zuen eta, modu larriagoan FBI, erakundea kaosean murgilduta zegoela esan zuenean, eta langileek buruarengan konfiantza galdu zutela esan zuenean. Horiek gezurrak izan ziren argi eta garbi", adierazi du Comeyk.

Filtrazioak aitortu ditu

FBIren zuzendari ohiak aitortu du filtrazioak egin zituela prentsan lagun baten bitartez, presidentearekin izandako elkarrizketei buruzko informazioa hain zuzen ere, Trumpek Twitter bidez "zintak" argitaratzeko mehatxua egin ostean.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!