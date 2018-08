Mundua

2017/08/24

Gas-bonbonak zeramatzan furgoneta batean. 22 urteko gazte holandar batek atxilotuta jarraitzen du; eman zuen abisu bat, eta, ondorioz, kontzertu bat bertan behera utzi zuten.

Asteazken honetan Rotterdamen atxilotutako espainiarra aske utzi dute. Gas-bonbonak zeramatzan bere furgonetan, baina Polizia holandarrak baieztatu du ez zuelako inolako zerikusirik mehatxu terrorista batekin.

Agiri batean, Poliziak azaldu du gidaria 'ez dela jada susmagarria ikerketan'; izan ere, Maassilo aretoan egitekoa zen rock-kontzertu baten aurkako alerta terrorista bat ari dira ikertzen Holandako agintariak. Ekitaldia bertan behera utzi zuten, ondorioz.

'Ikerketek erakutsi dute ez dagoela zerikusirik atxilotuaren eta Maassiloren aurkako mehatxu terroristaren artean', aseguratu du Poliziak.

Kontzertu-aretoaren ondoan, atxilotuta

Gizona atxilotu zutenean, kontzertu-aretoaren ondoan zebilen, bueltak ematen; hori susmagarria izan zen, Poliziaren arabera.

Atxiloketa gauzatu baino ordubete lehenago, Rotterdameko alkate Ahmed Aboutalebek bertan behera utzi zuen Maassilon egitekoa zen rock-kontzertua; izan ere, Guardia Zibilak abisua eman zion Holandari, eta esan zion kontzertu hura eraso terrorista baten jomuga izan zitekeela.

Ibilgailuaren barnean, Poliziak hainbat gas-bonbona aurkitu zituen; hori dela eta, susmagarritzat jo zuten alerta terroristaren ikerketan.

Gidariak, bart, ezin izan zion galdeketari behar bezala erantzun, 'mozkorturik zegoelako', esan zuen Poliziak; hortaz, gaur arte itxaron dute galdeketarekin jarraitzeko, gertakariekin duen erlazioa argitzeko.

Holandako agintariek amaitutzat eman dute Rotterdameko mehatxu terrorista, baina jarraitzen dute ikertzen zergatik eman zuen 22 urteko holandar batek abisu faltsu bat; horrek eragin zuen kontzertua bertan behera uztea.

Herbehereetako Poliziak bigarren susmagarri bat atxilotu du ostegun honetan, Rotterdamen asteazken gauean egitekoa zen kontzertu baten inguruan antzemandako "mehatxu terrorista"rekin zerikusia duelakoan, NOS telebista kate nederlandarrak jakitera eman duenez. Arrazoi beragatik espainiar bat atxilotu zuten atzo bertan.

Aipatu telebista kateak zabaldu duenaren arabera, Polizian sarekada bat egin du goizaldean herrialdearen hegoaldean dagoen Brabante probintzian, eta 22 urteko gazte bat atzeman du, aurreko egunean Rotterdamen gertatutakoarekin zerikusia izan dezakeelakoan.

Guardia Zibilaren ohartarazpena

Guardia Zibilak Herbehereetako agintariei asteazkenean jakinarazi ziotenez, Rotterdamen egitekoa zen kontzertu batean atentatu bat izateko "mehatxua" zegoen.

Horren aurrean, Allah-las talde estatubatuarrak Maassilo aretoan eman behar zuen kontzertua bertan behera geratu zen. Ahmed Aboutaleb Rotterdameko alkatearen arabera, abisua serioa zen, eta inolako arriskurik ez hartzeko erabakia hartu zuten.

Allah-las

Allah-las taldeak 2016ko abuztuan The Guardian egunkariari emandako elkarrizketa batean adierazi zuen ohikoa zela taldearen izenarengatik "minduta" sentitzen diren pertsonek mehatxuzko mezu elektronikoak bidaltzea. Alabaina, Miles Michaud kantariak azaldu zuenez, izen hori hautatzeko arrazoia "kutsu sakratua" zuela izan zen, The Jesus and Mary Chain talde eskoziarraren antzera.