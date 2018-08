Trumpekin ameslariak babesteko akordioa lortu dutela esan dute demokratek

AEBko Kongresuko eta Senatuko buruzagi demokratek iragarri dutenez, akordioa lortu dute Donald Trump presidentearekin 2012tik herrialdera paperik gabe heldu diren 800.000 immigranteak ('dreamers", ameslariak, moduan dira ezagunak) babesteko.

Iragarpena Chuck Schumer eta Nancy Pelosi buruzagi demokratek egin dute, bart presidente estatubatuarrarekin egindako afari baten ostean.

Zabaldutako agiriaren arabera, AEBren eta Mexikoren arteko mugan segurtasuna bermatzeko "bientzat onargarria den" finantzaketa programa bat ere adostu dute. Hala, Mexikoko harresia egiteko partidak bazter geratuko lirateke.

"Bilera emankorra eduki dugu Etxe Zurian. DACA egitasmoa izan dugu hizpide. DACAk babestutakoak lege batean jasotzea adostu dugu", adierazi dute Chuck Schumer eta Nancy Pelosi Senatuko eta Kongresuko buruzagiek, hurrenez hurren.

Etxe Zuria, bestalde, zuhurrago azaldu da, eta ohar batean zehaztu du ez dela "akordioez" mintzatu Schumerrekin eta Pelosirekin.

