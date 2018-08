Gutxienez 11 pertsona zauritu dira Londresen, auto batek harrapatuta

Gutxienez 11 pertsona zauritu dira Londresko Naturaren Historiako Museo inguruan, espaloi batera salto egin duen auto batek harrapatuta, Britainia Handiko Poliziak jakitera eman duenez.

Metropoliko Poliziak jakitera eman duenez, ez da "ekintza terrorista" moduan ikertzen ari, baizik eta "trafiko-istripua" moduan. Gidaria atxilotu egin dutela ere jakinarazi du.

The incident in #ExhibitionRoad #SouthKensington earlier is not being treated as a terror-related incident. It is a road traffic collision.