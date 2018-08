Lurrikara batek ehunka hildako eta milaka zauritu utzi ditu Irak eta Iranen

Richter eskalan 7,3 graduko indarra hartu duen lurrikara handi batek 450etik gora hildako eta ia 7.400 zauritu utzi ditu bart Iran eta Iraken arteko mugan.

Hildako gehienak Irangoak dira (445dik gora), zaurituen kasuan bezalaxe (ia 7.100); Iraken, aldiz, hamar bat inguru lirateke hildakoak, orain arte, eta ehunka zaurituak (300 inguru).

Sismoa Azgale Iraneko herrian izan da, Kermanshah probintzian, hipozentroa 11 km-ko sakoneran izan du, Irango Sismologia Zentroaren arabera, eta Teheranen zein Bagdaden ere sentitu da, baita Kuwaiteko hainbat lekutan ere.

Igande gauean eta gaur, astelehen goizaldean, 30etik gora erreplika zenbatu dira mugaren bi aldeetan; horietako indartsuena, 5,3 gradukoa izan da, Estatu Batuetako Geologia Zerbitzuak (USGS) jakinarazi duenez.

Larrialdietarako taldeak martxan



Irango agintariek segurtasun talde guztiak mugiarazi dituzte, erreskate eta hondakinak kentzeko lanak bizkortzeko, Kermanshahko herri kolpatuenetan.

Bilaketa taldeak erlojuaren kontra ari dira lanean, bizirik geratzen diren pertsonak salbatzen saiatzeko. Talde horretan Armada, Iraultzaren Zaindariak, Boluntario Islamikoen indarra eta Irango Ilargi Gorria ere badaude.

Behnam Saidi Krisialdiak Kudeatzeko Irango Erakundearen presidente ordearen esanetan, 19 helikoptero eta hiru hegazkin bidali dituzte gune kaltetuenetara, zaurituak artatzeko.

Gainera, 140 anbulantzia, eta larrialdietako zerbitzuetako eta Gobernuaren bestelako erakundeetako milaka kide ere bertan dira.

Agintarien hitzetan, kanpai-ospitaleak jarri dituzte larrialdiei aurre egin ahal izateko eta Eslamabad Gharb, Sarpol Zahab eta Ghasr Shirin udalerrietako ospitaleei laguntzeko, gainezka baitaude.

For up-to-date details on the M7.3 EQ that struck Iraq near the border with Iran on Nov. 12, 2017 at 9:18 pm local time, please visit: https://t.co/lJRq10YP6z pic.twitter.com/oKTmvgF5x1