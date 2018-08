Israelen aurka 'intifada' berri bat egitea eskatu du Hamasek, Trumpen erabakiagatik

Hamas 2007tik Gazako Zerrenda kontrolatzen duen talde islamistak Israelen aurka altxatzeko deia egin du gaur, osteguna, Donald Trumpek Jerusalem hiriburu israeldar gisa aitortzeko erabakia iragarri eta hurrengo egunera. Nazioartea aurka azaldu da ia bere osotasunean, AEB eta Israel izan ezik.

"'Intifada' berri bat deitu beharko genuke eta horretarako lanean hasi, etsai sionistaren aurka", esan du Ismail Haniye Hamaseko buruzagiak, Gaza Hirian egindako hitzaldi batean.

"Erabakiak hartu eta estrategia berri bat diseinatu behar dugu, Palestinaren aurkako konplotari aurre egiteko", esan du. "Palestina Agintaritza ausarta izan behar da Osloko Ituna eta horren moduko akordioek palestinarrei ezartzen dizkieten baldintza arbitrarioak alde batera uzteko".

Era berean, "gertaera horren aurrean", Haniyek bere jarrera berretsi egin du: "Ez da Palestinako lurraldean egindako okupazioaren legitimazioa aitortuko", Haaretz egunkariak aireratu duenez.

Haniya: Palestinians should start a public uprising especially from Alquds.

"Politika sionistarekin, Estatu Batuetako babesa duela, jarduteko modu bakarra okupazioaren aurkako intifada berri bat sustatzea eta okupazio horren aurkako erresistentziari ongi etorria ematea da", gaineratu du, altxamendu hitza erabiliz.

Halaber, Trumpek Jerusalemen inguruan egindako iragarpena "Palestinako koroaren diamantearen aurka zuzendutako gerra deklarazioa izan da", eta, salatu duenez, oker dabiltza palestinarrek Estatu Batuek adierazitako politika berriarekin bat egingo dutela uste dutenak.

8/12 The start of 1987 #uprising.

8/12/2017 Friday. Will it be the starter of another #intifada for #Alquds?