Kim Jong-un Hego Korearekin elkarrizketa bat abiatzeko prest agertu da

Kim Jong-un Ipar Koreako buruzagia Hego Korearekin elkarrizketa bat abiatzeko prest agertu da, Ipar Koreako kirolariek Hego Korean egingo diren neguko Olinpiar Jokoetan parte har dezaten.

Kim Jong-unen esanetan, Hego Korean egingo diren neguko Olinpiar Jokoak aukera ona dira bere herrialdearentzat eta arrakasta opa die hego-korearrei antolakuntzan. Ildo horretan, hainbat pauso emateko prest agertu da Piongiang, baita ordezkaritza bat bidaltzeko ere.

Hego Koreak, berriz, begi onez hartu du Ipar Korearen proposamena eta urtarrilaren 9an bilera bat egiteko deia luzatu dio.

Kim Jong-unen keinua “albiste ona” izan daitekeela uste du Trumpek

Ipar Koreako buruzagiaren adierazpena “albiste ona” izan daitekeela esan du Donald Trump AEBeko presidenteak, baina etorkizunean zer gertatzen de ikusi beharko dela ziurtatu du.

“Zigorrak eta ‘beste’ presioak eragin handia izaten ari dira Ipar Korean. Soldaduak Hego Koreara ihes egiten ari dira”, gogorarazi du Trumpek Twitter sare sozialean. “Suziri gizonak Hego Korearekin hitz egin nahi du orain aurrenekoz. Baliteke albiste ona izatea, edo ez. Ikusiko dugu!”, gaineratu du.

Sanctions and “other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not - we will see!