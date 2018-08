Gutxienez bi hildako eta 13 zauritu Torontoko jatetxe batean izan den tiroketan

Gutxienez bi pertsona hil eta beste 13 hil dira Torontoko (Kanada) jatetxe batean gauean izan den tiroketan. Hildakoetako bat tiroketaren ustezko egilea da, hango Poliziak azaldu duenez.

"14 biktima tirokatu dituzte su armaz. Emakume bat hil da", esan du Poliziak Twitterren, Mark Saudenrs buruaren hitzak aipatuta.

Poliziak gaineratu duenaren arabera, zaurituetako bat egoera kritikoan dagoen emakume bat da eta "susmagarria hilda dago", ustezko egilea, hain zuzen.

Giza hilketak ikertzen dituen unitateak hartu du bere gain gertatutakoa argitzeko zeregina.

Toronto Police Homicide are lead investigators in Danforth Av shooting.14 victims shot. 1 female died. Young girl is critical. Witnesses call police directly during night Sunday-Monday at 416-808-5504. Daytime Homicide 416-808-7400. Anonymous tips 1-800-222-8477 #GO1341286