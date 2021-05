Bruselak Pfizer txertoaren beste 1800 milioi dosi bereganatzeko kontratua onartu du

Pfizer/BioNTech txertoaren 1800 milioi dosi bereganatzeko kontratua onartu du Europako Batzordeak, Ursula von der Leyen presidenteak gaur jakitera eman duenez.

Kontratuaren arabera, 900 milioi dosi bermaturik daude, eta beste 900 milioi "aukerazkoak" dira, 2021 eta 2023 artean banatzeko, Von der Leyenek Twitter sare sozialean iragarri duenez.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow.