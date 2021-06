Donald Rumsfeld AEBetako Defentsa idazkari ohia hil da, 88 urte zituela

88 urte zituela hil da Donald Rumsfeld, AEBetako Defentsa idazkaria izan zena bi aldiz eta 2003an Irakeko inbasioan paper garrantzitsua izan zuena, familiak ohar baten bidez jakitera eman duenez.

Dick Cheney presidenteorde ohiarekin batera, Rumsfeldek duela ia bi hamarkada George W. Bushen Administrazioan (2001-2009) Irakeko gerra bultzatu zuten "belatzen" nukleo gogorra osatu zuen.

"Tristura handiz, Donald Rumsfeld estatubatuar estadista eta senar, aita, aitona eta birraitona jainkotiarraren heriotzaren berri ematen dugu", "Bere familiaz inguratuta hil da bere Taos maitean" (Mexiko berria), bizi zen tokian, Defentsa idazkari ohiaren twitter kontuan argitaratu dutenez.

A statement from the family of Donald Rumsfeld: pic.twitter.com/AlKYxVvqgF