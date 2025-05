Nazio Batuen Elikagaien Munduko Programako irinez betetako kamioiak hustu dituzte gazatarrek, goseak jota

Ibilbidean zehar hartu dute karga gazatarrek, indarkeriarik gabe, eta PMAk gertatutakoa justifikatu du, jendea "gosez hiltzen ari delako Israelen blokeoaren ondorioz". Gazatar guztiak bi hilabetez elikatzeko aski janari duela dio erakundeak baina su-etena beharrezkoa dela banatu ahal izateko.

AGENTZIAK | EITB MEDIA

publikatuta: 2025/05/31 18:37 (UTC+2)

azken eguneratzea: 2025/05/31 19:15 (UTC+2)

Nazio Batuen Elikagaien Munduko Programak (EMP) baieztatu du irinez betetako 77 kamioi sartu dituztela azken orduetan Gazako Zerrendan, eta, zuzenean, herritarrek euren artean banatu dutela karga, kamioietara igoz, bidean.

Nazio Batuen agentzia horrek azaldu duenez, "larunbat gauetik goizaldera lortu dute kamioiek Gazara sartzea", eta ibilgailuak bidean gelditu dituzte, "goseak zeuden eta familiak elikatzen saiatzen ari zirenek irina har zezaten".

"Ia 80 eguneko erabateko blokeoaren ondoren, gazatarrak gosez hiltzen dira eta jada ez daude prest janaria euren ondotik pasatzen ikusteko", azaldu du NBEren agentziak, une kritiko honetan entrega mekanismo ortodoxoagoak abian jartzea ezinezkoa dela nabarmentzeko.

Neutraltasun faltagatik oso kritikatua izan da laguntza humanitarioa banatzeko ekimen israeldar-estatubatuarra, eta oso bestelako metodologia proposatzen dute Nazio Batuek. "Itxaropena itzul dadin, beldurra desagertu eta kaos handiagoa saihesteko, janari oldea eraman behar dugu jendearengana", idatzi dute X sarean. Soilik "denboran luzatuko den laguntzak" eraiki dezake berriz konfiantza, horien esanetan, eta konfiantza berrezartzen denean, familia guztiei helaraziko zaiela laguntza. Horretarako, baina, su-etena beharrezkoa dela azpimarratu dute.

The humanitarian situation in href="https://twitter.com/hashtag/Gaza?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Gazais spiraling.WFP has enough food to feed all 2.2M people for 2 months. A ceasefire is the only way to deliver it safely. href="https://t.co/EtdaKF9gWB">pic.twitter.com/EtdaKF9gWB

—World Food Programme (@WFP) href="https://twitter.com/WFP/status/1928780277116981691?ref_src=twsrc%5Etfw">May31, 2025

NBEren erakundeak jakitera eman duenez, Gazako herritar guztiak (2,1 milioi) bi hilabetez elikatzeko adina janari dute, baina ezin dute banaketa egin su-etenik ez badago.