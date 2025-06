Israelgo Defentsa ministroak, Greta Thunbergi: "Buelta eman ezazue, ez zarete-eta Gazara iritsiko"

Askatasunaren Ontzidia Gazako kostaldera irits ez dadin "beharrezko neurri guztiak" hartzeko agindu dio Katzek Armadari. "Israelgo Estatuak ez dio inori Gazako itsas blokeoa urratzen utziko", ohartarazi du. "Israelek eraso egiten badigu, beste gerra krimen bat izango da", diote ekintzaileek.

AGENTZIAK | EITB MEDIA

publikatuta: 2025/06/08 16:18 (UTC+2)

azken eguneratzea: 2025/06/08 16:43 (UTC+2)

Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak ohartarazpena egin die igande honetan Greta Thunberg ekintzaile suediarrari eta Gazara bidean doan Askatasunaren Ontzidiko Madleen ontzian doazen gainerako tripulatzaileei: "Madleen ontzia Gazara irits ez dadin, beharrezko neurri guztiak har ditzatela agindu diet Israelgo Defentsa Indarrei. Argi eta garbi esaten diet Greta antisemitari eta bere lagunei: Buelta eman ezazue, ez zarete-eta Gazara iritsiko".

"Israelgo Estatuak ez dio inori Gazako itsas blokeoa urratzen utziko. Blokeoaren helburu nagusia Hamasi armak heltzea eragoztea da, bahituak dituen eta gerrako krimenak egiten dituen erakunde terrorista hiltzailea delako", gaineratu du Defentsa ministroak.

Askatasunaren Ontzidia ordezkatzen duen itsasontziak 12 ekintzaile daramatza, Thunberg tartean, eta gaur iritsi da Egiptoko kostaldera. Ohar baten bidez jakinarazi duenez, Gazako Zerrendara laguntza humanitarioa darama: haurtxoentzako esne formula, irina, arroza, pixoihalak, emakumeentzako osasun-produktuak, urari gatza kentzeko kitak, produktu medikoak, makuluak eta haurrentzako protesiak, besteak beste.

Ontziak bandera britainiarra du, eta igandean jarri zen Gazara bidean, Siziliatik abiatuta.

Greta Thunberg aktibista klimatikoa, Liam Cunningham aktorea eta Rima Hassan eurodiputatu frankopalestinarra doaz ontzi horretan, eta hauek dira beste bidaiariak: Yasemin Acar, Baptiste Andre, Thiago Avila, Omar Faiad, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi, ¿uayb Ordu, Sergio Toribio, Marco Van Rennes eta Reva Viard.

Madleen ontzia. Argazkia: EFE

"Israelek eraso egiten badigu, beste gerra krimen bat izango da"

Yasemin Acar giza eskubideen aldeko aktibista alemaniarrak ondorengoa esan du Israelgo Armadaren balizko eraso baten aurrean: "Israelek eraso egiten badigu, beste gerra krimen bat izango da. Ez ginatekeen misio honetan abiatuko Gazara iritsiko garela uste izan ez bagenu".

Maiatzaren 2an, Conscience ontziak (Palauko banderapean nabigatzen duen Askatasunaren Ontzidiko ontzia hori ere) dronez egindako bi eraso jasan zituen Maltatik 14 miliara zegoenean. Elkartasun taldeak Israeli egotzi zion erasoa, baina hark ez zuen ofizialki bere gain hartu.

Rima Hassan eurodiputatuak, bere aldetik, Askatasunaren Ontzidiarentzat igarobide segurua bermatzeko eskatu die munduko gobernuei. Halaber, Europako 200 legegilek baino gehiagok Israelentzat gutun ireki bat sinatu dutela adierazi du, euren ontzia Gazara iristea ahalbidetzeko eskatuz eta "karga humanitarioa berehala sartzea errazteko" galdeginez.

Askatasunaren Ontzidia (Freedom Flotilla Coalition, FFC), 2010ean sortu zen. Indarkeriarik erabiltzen ez duen palestinarrekiko nazioarteko mugimendua da, dimentsio humanitarioa du, eta Israelek Gaza blokeatzearen aurka modu aktiboan borrokatzen ari da. Koalizioa osatzen duten erakundeen artean, besteak beste, hauek daude: Ship to Gaza (Suedia eta Norvegia), Canadian Boat to Gaza (Kanada), Rumbo a Gaza (Espainia), IHH (Turkia) eta US Boat to Gaza (Estatu Batuak).